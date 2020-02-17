وصول أكثر من 300 أمريكى إلى قاعدة جوية بكاليفورنيا والخضوع لحجر صحى

أ ش أ

وصل أكثر من 300 أمريكى، ممن تم إجلاؤهم من سفينة سياحة خاضعة لحجر صحى باليابان إثر تفشى فيروس كورونا بها إلى قاعدة "ترافيس" للقوات الجوية بولاية كاليفورنيا حيث سيتم تسكينهم بها، وقال متحدث باسم قاعدة "ترافيس" الجوية، حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، "إن المرفق هو نفسه الذى شغله المواطنون الأمريكيون الذين تم إجلاؤهم من مدينة (ووهان) بؤرة تفشى فيروس كورونا فى وقت سابق"، مشيرا إلى أنه سيتم إبقاء آخر مجموعة وافدة ممن تم إجلاؤهم من اليابان فى منطقة منفصلة بالمرفق.

وكان أكثر من 300 شخص، قد تم نقلهم جوا مساء أمس الأحد، من سفينة السياحة "دايموند برينسيس" الراسية قبالة مدينة (يوكوهاما) الساحلية اليابانية إلى قواعد عسكرية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن الاختبارات الطبية أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا لما لا يقل عن 62 أمريكيًا على متن السفينة السياحية، من بينهم 16 أمريكيًا ضمن الـ 99 حالة الجديدة التى أعلن عن إصابتهم اليوم.

ونوهت الشبكة، بأنه لم يتضح ما إذا كان الـ 16 حالة تشمل الـ 14 أمريكيًا الذين أشارت إليهم وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق بأن نتائج فحوصاتهم الطبية جاءت إيجابية لفيروس كورونا والذين تم نقلهم إلى بلادهم على متن طائرتين مستأجرتين.

وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد قال لـCNN، إن طائرتين أمريكيتين تحملان أكثر من 300 مواطن أمريكى كانوا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الطبى فى اليابان، بسبب انتشار فيروس كورونا، غادرتا العاصمة اليابانية طوكيو فى طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث، أنه تم فحص جميع المسافرين على هذه الرحلات بحثًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا قبل المغادرة"، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون للفحص والمراقبة الصحية.

وأضاف، أنه لم يُسمح بمغادرة السفينة سوى لأولئك الذين لا يحملون أى أعراض للمرض.