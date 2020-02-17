سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول أكثر من 300 أمريكى إلى قاعدة جوية بكاليفورنيا والخضوع لحجر صحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:46 م
وصول أكثر من 300 أمريكى إلى قاعدة جوية بكاليفورنيا والخضوع لحجر صحى سفينة دايموند برنسيس السياحية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل أكثر من 300 أمريكى، ممن تم إجلاؤهم من سفينة سياحة خاضعة لحجر صحى باليابان إثر تفشى فيروس كورونا بها إلى قاعدة "ترافيس" للقوات الجوية بولاية كاليفورنيا حيث سيتم تسكينهم بها، وقال متحدث باسم قاعدة "ترافيس" الجوية، حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، "إن المرفق هو نفسه الذى شغله المواطنون الأمريكيون الذين تم إجلاؤهم من مدينة (ووهان) بؤرة تفشى فيروس كورونا فى وقت سابق"، مشيرا إلى أنه سيتم إبقاء آخر مجموعة وافدة ممن تم إجلاؤهم من اليابان فى منطقة منفصلة بالمرفق.
 
وكان أكثر من 300 شخص، قد تم نقلهم جوا مساء أمس الأحد، من سفينة السياحة "دايموند برينسيس" الراسية قبالة مدينة (يوكوهاما) الساحلية اليابانية إلى قواعد عسكرية فى الولايات المتحدة.
 
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أن الاختبارات الطبية أظهرت نتائج إيجابية لفيروس كورونا لما لا يقل عن 62 أمريكيًا على متن السفينة السياحية، من بينهم 16 أمريكيًا ضمن الـ 99 حالة الجديدة التى أعلن عن إصابتهم اليوم.
 
ونوهت الشبكة، بأنه لم يتضح ما إذا كان الـ 16 حالة تشمل الـ 14 أمريكيًا الذين أشارت إليهم وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق بأن نتائج فحوصاتهم الطبية جاءت إيجابية لفيروس كورونا والذين تم نقلهم إلى بلادهم على متن طائرتين مستأجرتين.
 
وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد قال  لـCNN، إن طائرتين أمريكيتين تحملان أكثر من 300 مواطن أمريكى كانوا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الطبى فى اليابان، بسبب انتشار فيروس كورونا، غادرتا العاصمة اليابانية طوكيو فى طريقها إلى الولايات المتحدة.
 
وأوضح المتحدث، أنه تم فحص جميع المسافرين على هذه الرحلات بحثًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا قبل المغادرة"، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون للفحص والمراقبة الصحية.
 
 وأضاف، أنه لم يُسمح بمغادرة السفينة سوى لأولئك الذين لا يحملون أى أعراض للمرض.
 

امريكا

كاليفورنيا

كورونا

فيروس كورونا

سفينه سياحيه

دايموند برينسيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. عودة أمريكيين كانوا على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحى باليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:50 م

الحكومة اليابانية توزع ألفين هاتف أيفون على ركاب سفينة "أميرة الماس"

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:13 م

إصابة روسية بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءة باليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:05 م

إصابة 99 آخرين بكورونا على متن سفينة يابانية تخضع للحجر الصحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:04 م

أستراليا تعتزم إجلاء أكثر من 200 مواطن من السفينة الموبوءة باليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:13 ص

كوريا الجنوبية تخضع ركابها بالسفينة السياحية المصابة بالفيروس للحجر الصحى

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:33 ص

شاهد.. إجلاء أمريكيين من على متن سفينة سياحية محتجزة فى اليابان بسبب كورونا

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص

إجلاء أمريكيين من سفينة دايموند برينسيس فى اليابان

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة