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وزير صحة إسبانيا: ضرائب جديدة لمحاربة التدخين وكورونا سبب إلغاء مؤتمر الهواتف

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:08 م
وزير صحة إسبانيا: ضرائب جديدة لمحاربة التدخين وكورونا سبب إلغاء مؤتمر الهواتف التبغ
كتبت فاطمة شوقى

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قال وزير الصحة الإسبانى، سلفادور إيلا، إنه يجب أن يكون هناك قانون يقيد بشكل أكبر استخدام التبغ، وأن وزارته تعمل بالفعل على عدة تدابير من بينها مراجعة فرض الضرائب على التبغ، الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفيات فى إسبانيا.

 

وأشارت صحيفة "انتركوميا" الإسبانية، إلى أن هذا القانون سيتم طرحه فى البرلمان فى 27 فبراير، حيث سيقدم إيلا الخطوط العامة لتقييد استخدام التبغ فى البلاد.

 

وقال الوزير، الذى أوضح أن هناك خطين من العمل يتضمنان طرقًا جديدة للتدخين، منها حماية الغير مدخنين فى الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الصحة تعمل على مجموعة من التدابير لمحاربة التدخين.

 

 ولدى سؤاله عن إمكانية وجود تشريع يحظر التدخين فى السيارات التى يسافر فيها القُصر، قال الوزير أن هناك العديد من التدابير قيد الدراسة لكنه يفضل "التفكير ومناقشتها جيدًا".

 

كما أبدى اهتمامه باستهلاك الكحول عند الأطفال، وقال "لدينا مشكلة آخرى وهى الكحول لدى الأطفال، ونحن أيضا نعمل فى هذا الصدد وسنستمر فى ذلك، ومن المحتمل بعد إصدار قانون يحد من التبغ ويتم اقرار قانون للكحول".

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيلا تولى منصبة وزيرا للصحة قبل شهر واحد، ولكن من أكبر الأزمات الصحية التى يتوجب عليه مواجهتها هى فيروس كورونا، الذى أدى إلى إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة فى برشلونة.

 

وقال إيلا: "هدفنا هو سلامة الأشخاص الذين يأتون إلى هذه الأحداث وكذلك سلامة الإسبان، ولذلك فقد قررنا إلغاء المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة بعد وجود 38 مشتبه فى إصابتهم بالفيروس فى إسبانيا، منهم سائح ألمانى فى لا جوميرا ومواطن بريطانى فى بالما دى مايوركا.

 

وحول القتل الرحيم، قال إيلا أنه يأمل فى أن يكون هناك قانون آخر حول القتل الرحيم والذى يستجيب لمطلب اجتماعى واسع النطاق ويضع إسبانيا فى مقدمة الاعتراف بالحقوق.


اسبانيا

الصحة

كورونا

التدخين

التبغ

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