وزير خارجية الفاتيكان يعرب عن تقدير الكرسى الرسولي للدور المصرى فى المنطقة

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أعرب وزير خارجية الفاتيكان الأسقف "بول ريتشارد جالاجار"، عن تقدير الكرسي الرسولي للدور المصري في المنطقة وتبنيها لسياسة الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الفاتيكان مع وزير خارجية الفاتيكان الأسقف "بول ريتشارد جالاجار".

وذكرت الخارجية، اليوم الاثنين، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وأطلع السفير المصري وزير الخارجية الفاتيكاني على موقف مصر من القضايا المختلفة التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن بينها الأوضاع في ليبيا.

كما استعرض السفير المصري أهم إنجازات مصر على الصعيد الإفريقي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي انتهت الأسبوع الماضي بتسليم مصر الرئاسة إلى دولة جنوب أفريقيا.