وزير المالية البحرينى: استمرارية الجهود لتطوير كافة القطاعات بما يدفع بعجلة التنمية

وكالات

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد بمملكة البحرين، على مواصلة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج النوعية وصولاً للأهداف المنشودة، مشيرا إلى استمرارية الجهود التى تسهم فى تطوير كافة القطاعات بما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وفق المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك لدى استقبال وزير المالية والإقتصاد، في مكتبه الدكتورة روﻻ دشتي، وكيل اﻷمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة اﻷمم المتحدة الاقتصادية واﻻجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مختلف الموضوعات الاقتصادية، وسبل تطوير التعاون مع كافة المنظمات الدولية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع والنماء للجميع.

من جانبها أعربت الدكتورة روﻻ دشتي عن تقديرها لجهود مملكة البحرين في مواصلة العمل بما يضمن النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بالإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين في العديد من المجالات، متمنية لها كل التقدم والازدهار.

كانت مملكة البحرين، شهدت الاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس الدروع الملكية بالبحرين، وذلك تحت رعاية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتتزامن هذه الاحتفالات مع الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين وذلك بالدروع الملكية.

وعقب القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الاحتفال كان فى استقباله الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن راشد عبدالله النعيمى قائد الدروع الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بعد عزف سلام القائد العام، قام بجولة شاهد خلالها على عدد من الآليات والمعدات وأهم المنظومات والأسلحة والتقنيات التى دخلت الدروع الملكية، كما شاهد عددا من الصور التاريخية التى أبرزت مسيرة هذا السلاح الحيوى منذ مرحلة التأسيس والتشكيل وصولاً لمرحلة البناء والتطوير، كما تناولت الصور توثيقاً لمختلف المهام والمشاركات فى العمليات العسكرية والمناورات والتدريبات الميدانية التى نفذتها الوحدة خلال مسيرتها العسكرية.