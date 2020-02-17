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وزير الطيران المدنى: توسعة مطار سفنكس فى مقدمة أولويات خطة الوزارة

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:05 م
وزير الطيران المدنى: توسعة مطار سفنكس فى مقدمة أولويات خطة الوزارة الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى
كتب محمود عبد الغنى

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تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، مطار سفنكس الدولى أحد المطارات الجديدة التى انضمت إلى مصاف إنجازات وزارة الطيران المدنى، فى إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بتطوير وتجهيز البنية التحتية للمطارات المصرية ووضعها فى مقدمة محاور خطة الدولة المصرية فى التنمية الشاملة ومواكبةً لوتيرة النمو المستمر للحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

 

وتأتى هذه الزيارة فى إطار متابعة الوزير لسير العمل بمطار سفنكس فى ظل استقباله حاليا لعدد من الرحلات الخاصة وتفقد الإنشاءات الجديدة التى تتم حاليا حيث تستهدف خطة الوزارة الفترة القادمة زيادة التشغيل للمطار خاصة بعد البدء فى زيادة سعته الاستيعابية بإضافة مبنى جديد للركاب لتصل إجمالى السعة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب فى الساعة بإجمالى 1.2 مليون راكب سنويًا.

 

بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران والوفد المرافق له لصالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية وبرج المراقبة ومهبط الطائرات ومحطات الكهرباء ومبنى الأرصاد الجوية.

 

وأكد وزير الطيران على أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى وفقا للإحصائيات المتوقعة والتى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.

 

رافق الوزير أثناء الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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