سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يلتقى مجلس الكنائس العالمى فى جنيف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:08 ص
وزير الأوقاف يلتقى مجلس الكنائس العالمى فى جنيف.. اعرف التفاصيل وير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فور وصوله العاصمة السويسرية جنيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية؛ لمشاركتهم فى مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى، والذى تبدأ فعالياته الثلاثاء القادم، وبالتنسيق مع بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف يستضيف الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف اليوم الاثنين وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

ويلتقى الوزير خلال اللقاء مديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأعضاء السكرتارية المشتركة للاتحاد ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والسفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى، لمناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها: حماية المقدسات الدينية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة والإعداد لقمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى عام 2022 م والمتعلقة بحوار الحضارات والثقافات .

وسيبدأ اللقاء فى العاشرة صباحا بدعوة خاصة من البرلمان الدولى، ويستغرق اللقاء المرتقب مدة ساعة ونصف ويعقد لقاء  وزير الأوقاف مع مجلس الكنائس العالمى، وممثل الفاتيكان بالأمم المتحدة بجنيف، وممثل عن الاتحاد البرلمانى الدولى، وجمع كبير من الشخصيات الدينية والسياسية، لمناقشة موضوع المشتركات الإنسانية فى الشرائع السماوية الذى أعده وزير الأوقاف وتمت ترجمته إلى عدة لغات وسيتم توزيعه مترجما إلى الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية خلال الجلسة النقاشية التى ستعقد غدا الاثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، يعقبه عشاء عمل مع عدد من السفراء مساءً بمنزل سيادة السفير علاء يوسف، إضافة إلى لقاء عمل هام يعقد مساء الثلاثاء يقيمه السفير مختار عمر كبير مستشارى البرلمان الدولى مع “ماريو توريلي” نائب عام سابق، و”ستيفان أوزي” السفير السويسرى المتجول لموضوعات مكافحة الإرهاب، و”مارجريت لينين ” نائبة فى البرلمان السويسرى .

وذلك كله بالإضافة إلى المشاركة فى مؤتمر تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف الذى تنظمه رابطة العالم الإسلامى بمقر الأمم المتحدة .


وزاره الاوقاف

الامم المتحده

البرلمان الدولى

اخبار مصر

مجلس الكنائس

الشباب

التطرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

اليوم السابع: إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

هاني شاكر يصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

موجز أخبار مصر.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار فى 5 أشهر

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

دراسات: الاقتصاد البريطاني يخسر من 70 إلى 130 مليار إسترليني بسبب بريكست

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة