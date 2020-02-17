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وحدة لم الشمل" سلسلة ندوات بأزهر الإسكندرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:17 م
وحدة لم الشمل" سلسلة ندوات بأزهر الإسكندرية جانب من الندوات
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقدت "وحدة لم الشمل" التابعة للإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأثنين، عدة ندوات بالمعاهد الأزهرية، في إطار برنامج التوعية الأسرية تحت إشراف رانيا منسي مسئول وحدة لم الشمل بالمنطقة.

تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد أحمد الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي

وعقدت الندوة الأولى بمعهد بنين القويري بعنوان "معايير اختيار الزوجة في الإسلام " وحاضر فيها سمير صابر، حيث أكد أن أهم معايير اختيار الزوجة هو أن تكون ذات دين وصلاح حتى تنشء أبنائها على أخلاق وتعاليم الإسلام ،والندوة الثانية، فكانت بمعهد الشهيد وليد الابتدائي بعنوان " أسباب التفكك الأسري " وحاضر فيها أحمد مصطفى، الذي اوضح أن أقوى أسباب التفكك الأسري هو البعد عن تعاليم الإسلام، واختفاء المودة والرحمة والسكينة بين الزوجين

وأضاف البيان الصادر، أن الندوت الثالثة بمعهد الإمام الحسين بعنوان " مفهوم الأسرة في الإسلام" وحاضر فيها محمد محمود حيث شرح مفهوم الأسرة في الإسلام وأنها أساس المجتمع، واللبنة الأولى من لبناته، وأضاف أن استقرار الأسرة يؤدي إلى استقرار المجتمع كله.

وفي سياق متصل، بدأت بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات تنفيذ قيمة العدل والمساواة بمعهد فتيات سموحة النموذجي، في إطار برنامج " أخ ثانٍ والرابط إنساني ". 

وعُقدت ندوة عن قيمة العدل والمساواة بمكتبة المعهد، حاضر فيها كل من الشيخ طه محمود، والشيخ عادل فتحي، من إدارة وعظ الإسكندرية، و أكدا على أهمية العدل والمساواة في نشر المحبة والسلام في المجتمع

وتُقام الفعاليات تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد أحمد، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي.

 

 

 


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