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وجبات مجانية للطواقم الطبية المشاركة فى مكافحة كورونا بالصين.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:04 م
وجبات مجانية للطواقم الطبية المشاركة فى مكافحة كورونا بالصين.. صور تحضير الوجبات المجانية
وكالات

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قدمت 8 شركات للأطعمة المحلية في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبى بشمال الصين، وجبات جاهزة مجانية لأكثر من 200 عامل طبى في مستشفى خاص لمعالجة مرضى أصابهم فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم وجبات أخرى لأهالى الطواقم الطبية التي ذهبت إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى، للمساهمة في تقديم الرعاية للمصابين بالفيروس.

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ونشرت وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا"، صورا لأفراد تابعين للشركات وهم يجهزون الوجبات المجانية وتجهيزها قبل إرسالها للطواقم الطبية وأهاليهم، وذكرت أن هذه الشركات قدمت حوالى 6000 وجبة حتى الأن.

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كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى الصين تظهر تراجع الأعداد، وأشارت المنظمة خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا، إلى أنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.

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وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسى للتعامل مع فيروس كورونا.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1771 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 70635حالة.

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يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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فيروس كورونا

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