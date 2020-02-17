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الإثنين، 17 فبراير 2020 01:51 م
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هزتان أرضيتان تضربان إقليم ميدلت وسط المغرب

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:51 م
هزتان أرضيتان تضربان إقليم ميدلت وسط المغرب مقياس ريختر
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أعلن المعهد الوطنى للجيو-فيزياء المغربي، أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 5.3 و4.2 درجة بمقياس ريختر، بإقليم ميدلت وسط المغرب، وذكرت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد، فى بيان اليوم الاثنين، أن الهزتين، اللتين حُدد مركزهما بمنطقة النزالة، وقعتا على التوالي، الساعة 10 و56 دقيقة و52 ثانية مساء، وفى الساعة 11 و6 دقائق و40 ثانية مساء بالتوقيت المحلي.
 
وأضافت، أن الهزة الأولى وقعت على عمق 4 كيلومترات عند خط العرض 32.584 درجة شمالا، وخط الطول 4.227 درجة غربا، فى حين وقعت الهزة الثانية على عمق 5 كيلومترات عند خط العرض 32.571 درجة شمالا وخط الطول 4.185 درجة غربا.
 

المغرب

هزه ارضيه

زلزال

مقياس ريختر

اقليم ميدلت

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