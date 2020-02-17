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الإثنين، 17 فبراير 2020 10:04 م
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هبوط اضطرارى لمروحية هجومية فى غرب أفغانستان وإصابة الطيار

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:44 م
هبوط اضطرارى لمروحية هجومية فى غرب أفغانستان وإصابة الطيار افغانستان ارشيفية
ا ش ا

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن طيارًا أصيب بجروح جراء هبوط اضطراري لمروحية هجومية خفيفة في إقليم نيمروز غرب البلاد. 
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء خامة برس في نسختها باللغة الانجليزية - أن المروحية أمريكية الصنع وهي من طراز /إم-دي-530/ هبطت اضطراريًا في منطقة خاشرود بعد أن واجهت مشاكل فنية وأدى ذلك إلى إصابة الطيار. 
وأوضحت الوزارة أنها تحقق حاليًا في ملابسات الحادث. 
و"نيمروز" من ضمن الأقاليم المُضطربة نسبيًا في غرب أفغانستان إذ ينشط مسلحو طالبان في بعض أطرافه النائية وينفذون بين فينة وأخرى هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن. 
 

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن مسلحين قتلوا تسعة مشردين مدمنين بالرصاص فى العاصمة الأفغانية كابول مما سلط الضوء على مشكلة تعاطى المخدرات المزمنة فى أفغانستان أكبر منتج للأفيون فى العالم.

لكن الحادثة تعد نادرة إذ أنها بدت كعنف منسق موجه ضد المدمنين.

ولم يعرف دافع الهجوم الذي وقع مساء أمس السبت ونفذه مسلحون مجهولون في كابول وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر. وكان القتلى ينامون في العراء وأثبتت فحوص جنائية أنهم مدمنون.

وتقدر وزارة الصحة العامة أن هناك نحو 2.5 مليون مدمن في أفغانستان ويعتقد أن أغلبهم يتعاطى الهروين المصنوع من الخشخاش الذى ينمو فى أفغانستان.

وأضافت أن الطقس الشتوى شديد البرودة تسبب فى وفاة 50 مدمنا مشردا على مدى الشهرين المنصرمين.

وظلت أفغانستان في صدارة الدول المنتجة للأفيون رغم إنفاق الحكومة الأمريكية نحو 8.9 مليار دولار منذ عام 2002 لوقف إنتاج وتهريب المخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية هذا الشهر القبض على خمسة مسؤولين كبار في الشرطة، بينهم قائد وحدة مكافحة المخدرات في كابول، للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات.

 


وزارة الدفاع الأفغانية

أفغانستان

مروحية

إقليم نيمروز

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