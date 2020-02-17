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ردا على خطة ترامب للسلام

هأارتس: دول من الاتحاد الأوربي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:01 ص
هأارتس: دول من الاتحاد الأوربي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية محمود عباس
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن السويد تقود مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" ردا على خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط .

وأوضحت الصحيفة ان مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة لوكسمبورج يطالبون خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين بتعزيز مبادرة لاعتراف مشترك بـ"الدولة الفلسطينية" كرد ضد خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط.

وذكرت الصحيفة أن وزير خارجية لوكسمبورج ناقش بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، ايرلندا، البرتغال، فنلندا،السويد، مالطا وسلوفانيا، لكن ليس من الواضح ان كان سيؤيد جميعهم العملية، موضحة ان إسرائيل اعترضت على التحركات الأوروبية ضد المبادرة وتعمل على كبحها ،ولذلك قامت  بتمرير رسائل الى دول من الممكن ان تؤيد إقامة دولة فلسطينة ،

.وأكدت  الصحيفة أن من بين الدول التي تسعى الى دفع عملية الاعتراف المشترك بـ"الدولة الفلسطينية" ، السويد والتي اعترفت بـ"الدولة الفلسطينية" عام 2014. أيضا لمالطا توجد علاقات ديبلوماسية مع الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة انه طُلب من سفراء إسرائيل في أوروبا ممارسة الضغوطات على الدول التي يعملون بها من اجل منع رفض الخطة وادلاء بتصريحات شديدة ضدها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثات، ان الممثلين الإسرائيليين قالوا خلال المحادثات ان إسرائيل مستعدة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، وان معارضة الاتحاد للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني. وأضافوا انه ليس من المعقول ان يتخذ الاتحاد الأوروبي موقف اكثر تشددا من عدد من الدول العربية، الذين لم يدينوا الخطة.

 

 


إسرائيل

فلسطين

الاتحاد الأوربي

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