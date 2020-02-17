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نيبال تستضيف المؤتمر الأول لمناقشة تأثير تغييرات المناخ على قمم الهيمالايا

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:17 ص
نيبال تستضيف المؤتمر الأول لمناقشة تأثير تغييرات المناخ على قمم الهيمالايا جبال الهيمالايا
أ ش أ

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أعلن وزير خارجية نيبال، براديب جياوالى، أن بلاده سوف تستضيف فى شهر أبريل المقبل منتدى يهدف إلى مناقشة تأثيرات تغييرات المناخ على جبال الهيمالايا.
وتضم نيبال 8 من أعلى 14 قمة جبلية فى العالم، ومن هنا يأتى اهتمامها بتأثير التغير المناخى على القمم الجبلية وما يستتبع ارتفاع درجة حرارة الأرض من ذوبان الجليد من القمم الجبلية.
وقال وزير الخارجية النيبالى أن النسخة الأولى من حوار ساجارماثا ستعقد فى كاتمندو خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل بمشاركة 250 شخصا من بينهم خبراء ورؤساء دول وحكومات من 40 دولة.
والمعروف أن ساجارماثا هو الاسم النيبالى لجبل أفيرست أعلى قمة جبلية فى العالم.
وأوضح المسئول النيبالى أن الجبال لا تقع فى بؤرة الاهتمام فى مناقشات التغير المناخى ومن هنا تأتى أهمية الاجتماع القادم.
وأشار إلى أنه حتى لو ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 5ر1 درجة مئوية فإن هذا يعنى ارتفاع درجة حرارة الجبال بواقع 2 إلى 5ر2 درجة مئوية ومن هنا تأتى أهمية التركيز على تأثير تغير المناخ على الجبال.
وكانت اللجنة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة قد أوصت بخفض الزيادة فى درجة حرارة الأرض لتكون 5ر1 درجة مقارنة بمستوياتها فى عصر ما قبل الصناعة.


نيبال

جبال الهيمالايا

التغيرات المناخية

براديب جياوالى

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