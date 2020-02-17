نيابة الدخيلة تحبس المتهمين بالسطو على منزل وسرقته فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس المتهمين بالسطو المسلح على منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة محتويات المنزل تحت تهديد السلاح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شخص، مقيم بدائرة القسم، بقيام مجهولين بالطرق على باب الشقة محل سكنه حال تواجد "نجلته طالبة جامعية" بالشقة سكنهما وبصحبتها سيدتان، تعملان فى المنزل، مقيمتان بدائرة القسم، وتهديدهن بسلاح أبيض، والإستيلاء منهن على مبلغ مالى، بعض المشغولات الذهبية، من داخل الشقة وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة شاطئ النخيل بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 19,400 جنيه، المشغولات الذهبية المستولى عليها، و2 قطعة سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، 3 جرام لمخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة بتحريض من إحدى الخادمتين، والتى أبلغتهما بمواعيد وجودهن بالشقة محل إقامة المجنى عليها بمفردهن، وأضافا بقيامهما بإعطائها مبلغ من متحصلات السرقه أثناء تواجدهما بالشقة محل البلاغ، حيث أمكن ضبطها وبحوزتها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أقرت بها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.