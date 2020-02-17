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نقابة الموسيقيين: شرطة السياحة منعت عمر كمال من إحياء حفل زفاف

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:03 ص
نقابة الموسيقيين: شرطة السياحة منعت عمر كمال من إحياء حفل زفاف عمر كمال
كتب على الكشوطي

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أعلن منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع عمر كمال، منذ قليل، من إحياء حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واتخذت شرطة السياحة إجراءات المنع نتيجة قرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان  هانى شاكر، الذى وجه الشكر لأجهزة  لشرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة أغانى المهرجانات  من التفشى فى المجتمع المصرى، بحسب تصرح طارق مرتضى المتحدث الإعلامى لنقابة الموسيقيين.

كان نقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

كما أصدر نقيب الموسيقيين بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.


هاني شاكر

نقابة الموسيقيين

عمر كمال

بنت الجيران

حسن شاكوش

مهرجان بنت الجيران

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