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نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:00 ص
نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019،2020، لجميع الشعب قريبا إلكترونيا، وسيتم إرساله إلى المدارس، مؤكدا أنه تم مناقشة مسودة الجدول مع اتحاد طلاب المدارس لإبداء أرائهم فى الجدول وترتيب المواد الدراسية.

وقالت مصادر مسئولة، إنه نظرا لكثرة عدد المواد والشعب التى يؤدى فيها الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسى، راع الجدول منذ بدايته ترتيب المواد خاصة الأساسية مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية ومواد التخصص، مضيفة أن الجدول أيضا راعى عيد الفطر المبارك، موضحة أن الامتحانات يتخللها عيد الفطر وتم مراعاته فى جدول الامتحان وسيتم منح الطلاب راحه.

وشددت المصادر، أنه تم مناقشة الجدول لأكثر من ساعة مع اتحاد الطلاب وتم الاتفاق على تفاصيله ومن المقرر أن يتم عرضه على الوزير لاعتماده خلال الأيام المقبلة وإعلانه رسميا، قائلة: الطلاب اطلعوا على الجدول بنوعياته الأربعة ومريح جدا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من  السبت  9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى  25/7/2020.

وأوضحت أن الامتحانات النظرية تنتهى 4 يونيو المقبل، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء فى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية،  أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات  رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.


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