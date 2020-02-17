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خلال إزالة سلم العقار..

نائبة رئيس مدينة المنصورة لصاحب عقار تحت الإنشاء: "يلا ياروح أمك من هنا".. فيديو

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:27 م
نائبة رئيس مدينة المنصورة لصاحب عقار تحت الإنشاء: "يلا ياروح أمك من هنا".. فيديو نائبة رئيس مدينة المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

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تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فيديو لمشادة كلامية تظهر فيه نائبة رئيس مركز المنصورة، أمام أحد العقارات التابع للمركز وتحت الإنشاء، والمسئول عن العقار، وظهرت النائبة ومعها مجموعة من الموظفين خلال مطالبتها بإزالة سلم خاص بالعقار.

وظهرت النائبة فى الفيديو تقول بصوت عالي وبصراخ: "يلا زيله الخشب ده"، وقامت بدفع أحد الموجودين مردده: "يلا امشي من هنا"، وقالت إنه مخالف، وسأل أحد الحاضرين عن إذ كان هذا السلم مخالف أم لا، فردت عليه قائلة:"انت شغال اية هو انت مهندس؟" وقامت بمحاولة إزالة الخشب بنفسها وصعدت على درجات السلم، فطلب أحد الحاضرين أن يتم الاتصال بالشرطة لتحرير محضر بالواقعة، فردت عليه قائلة: اطلبه انت ياروح أمك، وظلت تصرخ فى الحاضرين.

ووجه أحد الحاضرين الحديث لها قائلا: "إنتي ليه بتغلطى فى الناس يابشمهندسة"، فردت: "أنا ما بغلطش فى حد"، وطلبت من المرافقين لها بتصوير الموجودين جميعهم، وقام العمال بتنفيذ طلبها وشرعوا فى تفكيك الأخشاب الموجودة بالسلم من أجل إزالته، وسأل مصور الفيديو عن إذ كانت هناك قرار لمخالفة السلم، وإذ كان هناك قرار هدم له أم لا وتسائل كيف نصعد إلى الأدوار الأولى، فقالت لهم نائبة رئيس المجلس "يلا ياروح امك انت وهو من هنا"، مما آثار غضب المصور وصاحب العقار، وقال لها: إية البلطجة دى وقلة الأدب، فقالت: "انا محترمة غصب عن التخين هنا"، وتابعت توجيه الكلام له، قائلة: "انت شغال هنا اية وموجود بصفتك اية"، فقال لها: "انا هعرفك صفتي اية"، فقالت له: "انت بتتعدى عليه ليه انا بشوف شغلي بتتهجم عليه ليه وتشدني لية"، فقال لها: "انا لم اشدك انا مصور كل حاجة وهعرفك وهوديكي فى داهية النهاردة"، فردت: "مع السلامة".

 

 


الدقهلية

نائبة مركز المنصورة

مدينه المنصوره

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