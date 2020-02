مياه الفيضانات تغطى شوارع ويلز بسبب العاصفة دينيس.. فيديو

لا زالت المملكة المتحدة تعاني من أثار العاصفة (دينيس) التي تضرب بريطانيا وأيرلندا وعدة دول أوروبية منذ أيام ، وتسببت في حدوث أمطار غزيرة وفيضانات سببت الكثير من الخسائر المادية.

وعرضت شبكة ABC News الأمريكية اليوم الاثنين، لقطات جديدة شهدت غرق السيارات في الشوارع في مياه الأمطار و الفيضانات جنوب ويلز، حيث تعد هذه العاصفة الثانية التي تشهدها البلاد خلال أسبوع واحد.

SWEPT AWAY: Several cars are seen being carried away by rushing floodwaters, after a nearby river broke its banks during the second storm to slam into the United Kingdom in a week. https://t.co/HxyEzPkCb3 pic.twitter.com/YyZR2k57kL