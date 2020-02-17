موجز6.. الرئيس يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200"

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200".





فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..





الرئيس السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200"



افتتح منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى" والتابعة لوزارة الانتاج الحربى، والتى تضم عدة منتجات أسلحة وذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، من (البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

بعد قرار وقفه رسميا..عمر كمال: اتوقفت من النقابة وهانى شاكر مابيردش عليا



قال مطرب المهرجانات عمر كمال لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بقرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه عضو بالنقابة منذ 4 سنوات، ولم يكن يتوقع أن يحدث معه ذلك، ولفت إلى أنه يسعى للتواصل مع الفنان هانى شاكرومجلس النقابة ولكن دون جدوى.

الاتحاد الأوروبى يضيف 8 رجال أعمال وكيانين لقائمة العقوبات على دمشق



أضاف الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفق موقع روسي اليوم.

ديل بييرو: محمد صلاح "إله" ليفربول الجديد



أشاد إليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية السابق، بمستوى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بعدما تألق الفرعون بقميص الريدز وأصبح يملك سجلا استثنائيا مع بطل أوروبا منذ انضمامه إليه في صيف عام 2017، حيث سجل محمد صلاح 89 هدفا في 137 مباراة.





اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أعلنت تل أبيب، اليوم الاثنين، عن ترقية شرطية محجبة لرتبة ملازم أول، لتصبح أول ضابط محجبة فى الشرطة الإسرائيلية.





المصنفات تحرر 3 محاضر لشاكوش وعمر كمال بسبب "بنت الجيران" ليلة عيد الحب



حررت مأمورية الضبط القضائى بالرقابة على المصنفات الفنية 3 محاضر لكل من مطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، وذلك لقيامهما بغناء أغنية "بنت الجيران" دون الحصول على موافقة المصنفات على كلمات الأغنية والغناء فى استاد القاهرة ليلة الاحتفال بعيد الحب بدون ترخيص فضلا عن التحريض على الفسق والفجور وتضمن كلمات الأغنية كلمات عن الحشيش والخمور.

هانى شاكر: لا تصالح مع مطربى المهرجانات نهائيا ومحمد رمضان معاهم



قال الفنان الكبير هانى شاكر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، إنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائيا، مؤكدا أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضا على الفنان محمد رمضان، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لبحث ما توصلنا إليه، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس نقابة الموسيقيين لمناقشة تلك الأوضاع ومراجعة التصاريح ومستحقي عضوية النقابة.

الجارديان: مشروع أردوغان لقناة إسطنبول الجديدة يهدد الطيور المهاجرة



تحت عنوان " مشروع "أردوغان" المجنون: قناة إسطنبول الجديدة لربط البحر الأسود بحر مرمرة"، أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية التأثير البيئى السلبى لمشروع القناة لاسيما على الطيور المهاجرة.

بعد منعه من إحياء حفلات.. عمر كمال يتحدى هانى شاكر بأغنية جديدة



أصدرأمس نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، ليتم منع هؤلاء المطربين نهائيا من إحياء الحفلات، وهو الأمر الذى كان مثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعى، ما بين مؤيد لهذا القرار، ومعارض.

انفوجراف.. توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمى بعد ظهور فيروس كورونا



نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أنه استمرارًا للتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على دول العالم، توقعت عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى خلال الربع الأول من عام 2020

شاهد.. حمو بيكا: "عندى مرض بياكل جدار المعدة وبأخد حقنة بـ 120 ألف جنيه"



أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أن الحديث عن حصوله على أموال كبيرة من الغناء غير صحيح، معلنا عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة يتخطى سعرها 120 ألف جنيه.

"مرصد الإرهاب" يكشف وجود 13 ‏حركة إخوانية مسلحة بدعم من تركيا وقطر



أصدر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا ‏حول الحركات الإخوانية المسلحة والدول الداعمة لها، باعتبارها انتهاكات وجرائم ‏ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية بحق الإنسانية، وجاء فى التقرير أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف ‏تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية فى مصر خلال الفترة ما بين ‏‏2013 و2019.‏

رئيس "تكريم الشهداء" يكشف أعداد الشهداء والمصابين منذ بدء العمل بالدستور



أكد اللواء السيد على غالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى وضحايا ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، أن بيانات الصندوق بالنسبة لأعداد الشهداء والمصابين مدققة من الوزراء المختصين كل فى مجاله، سواء الدفاع أو الداخلية، لافتا إلى أن المصابين المدنيين يتم اعتمادهم بقرار من رئيس الوزراء.

بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر بأبو ظبى



غادرت مطار القاهرة الدولى، بعثة النادى الأهلى علي متن طائرة خطوط الاتحاد، إلى الإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى.

نجمة مصر وعبد الباسط حموده فى صورة واحدة.. اعرف فين وبيصوروا إيه



ظهرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، مع المطرب الشعبى عبد الباسط حموده، فى كواليس تصوير المسلسل الجديد "نساء من ذهب" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان القادم، مرتدين ملابس باللون "الكاكاوى" أحد درجات اللون البنى.