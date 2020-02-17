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ملك الأردن يفتتح مركز العقبة للتعليم والتدريب البحرى

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:26 م
ملك الأردن يفتتح مركز العقبة للتعليم والتدريب البحرى الملك عبدالله الثانى يفتتح مركز العقبة
وكالات

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افتتح الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، اليوم الاثنين، ضمن جولته إلى الجنوب، مركز العقبة للتعليم والتدريب البحرى، جامعة البلقاء التطبيقية الذى يعد الأول والوحيد على مستوى الجامعات الأردنية، ومركزا معتمدا محليا ودوليا وفق أعلى المعايير ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية، والهيئة البحرية الأردنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جال الملك فى المركز، حيث اطلع على التطبيق العملى داخل قاعات المحاكيات البحرية والهندسية، والمشاغل الهندسية الميكانيكية والكهربائية، وعلى جانب من محاضرة المسح البحرى، وتبادل الحديث مع المشرفين والطلاب المتدربين الذين أكدوا أهمية المركز فى ربط الجانب النظرى بالجانب العملي.

واستمع الملك خلال الجولة، إلى شرح قدمه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي، حيث أشار إلى أن المركز يقدم التعليم والتدريب العملي لطلبة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا النقل البحرى، ودبلوم الهندسة البحرى فى كلية العقبة الجامعية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للعاملين على متن البواخر والقطاعات البحرية الأخرى، بهدف التقدم في الرتب البحرية، وتجديد الشهادات للعاملين في البحر.

 ولفت إلى أن المركز يرتبط باتفاقيات مع الشركات التي تدير البواخر لغايات التدريب والتشغيل، إذ تبلغ نسبة التشغيل لخريجي المركز على متن البواخر ما يزيد عن 80 % على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية، تعمل على هيكلة كلية العقبة الجامعية، لتصبح كلية متخصصة في الهندسة والعلوم البحرية التطبيقية على المستوى الإقليمي.

وحسب عميد كلية العقبة الجامعية، مدير المركز، الدكتور فاروق العزام، فإن المركز استقطب متدربين من دول عربية من بينها السعودية، وعُمان، والكويت، ومصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، كما استقطب متدربين من الباكستان وكينيا.


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