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مقتل 4 مدنيين يمنيين فى انفجار عبوة زرعتها ميليشيا الحوثى جنوبى الحديدة

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:44 م
مقتل 4 مدنيين يمنيين فى انفجار عبوة زرعتها ميليشيا الحوثى جنوبى الحديدة اليمن ارشيفية
ا ش ا

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 قتل أربعة مدنيين يمنيين من أسرة واحدة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي، في مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت"، اليوم /الاثنين/ - أن العبوة انفجرت، أثناء مرور سيارة أحد المواطنين في منطقة "الموشج"، جنوبي مديرية الخوخة.
وزرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.
 

ومن جهة اخرى دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث ، الأحد، الحكومة اليمنية والحوثيين إلى تنفيذ ما اتفق عليه بشأن تبادل الأسرى.

وقال جريفيث، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها، إنه تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة لإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

و رحب مارتن جريفيث المبعوث الخاص الأممي لليمن وليز جراندي منسقة الشئون الإنسانية الأممية والطاف موساني ممثلة منظمة الصحة العالمية في اليمن، بتدشين الجسر الطبي الجوي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن. 

وأوضح المسؤولون الأمميون الثلاثة، في بيان مشترك، أن اليوم شهد المرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي التي تم خلالها نقل عدد من المرضى ومرافقيهم من صنعاء إلى عمان، من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصا.
وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية لتنسيق هذه الرحلات الجوية والتي تعتبر جزءاً من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.
وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها للبلدان المضيفة وهي مصر والأردن والسعودية لجهودها الإنسانية، وقالت إن تعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات صنعاء ساهم في جعل العملية ممكنة.

 


اليمن

ميليشيا الحوثى

محافظة الحديدة

نساء

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