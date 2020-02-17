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مقتل 4 أشخاص جراء انفجار سيارة ملغومة فى مدينة تل أبيض شمال سوريا

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:25 ص
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار سيارة ملغومة فى مدينة تل أبيض شمال سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق /أ ش أ/

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لقى 4 أشخاص مصرعهم، جراء انفجار سيارة ملغومة فى مدينة تل أبيض السورية شمال سوريا قرب الحدود التركية.

وقال مصدر أمني، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية السبت، إن سيارة ملغومة انفجرت بمدينة تل أبيض السورية قرب الحدود مع تركيا، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.

وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض السورية قرب الحدود التركية، وهناك قتلى وجرحى في انفجار السيارة المفخخة في تل أبيض السورية.

وكان مصدر أمنى عراقى، أفاد أن رتلا عسكريا أمريكيا يضم أكثر من 50 شاحنة غادر الأراضى العراقية باتجاه سوريا، وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن مغادرة قوات أمريكية للعراق تأتى وسط تزايد الهجمات ضد المصالح الأمريكية فى البلاد منذ أواخر العام الماضي.

 
و كان مسئول عسكرى أمريكى، قد اعلن فى وقت سابق، إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخى على ما يبدو، ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.

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مدينة تل أبيض

سوريا

أخبار سوريا

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