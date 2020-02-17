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معايير لاختيار القيادات الإدارية بجامعة بنى سويف ..تعرف عليها

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:04 م
معايير لاختيار القيادات الإدارية بجامعة بنى سويف ..تعرف عليها جانب من اللجنة
بنى سويف فريق المحافظات

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انعقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة، لاختيار عدد من الوظائف القيادية كان قد سبق الإعلان عن التقدم لها وهى أمين عام الجامعة المساعد بشرق النيل، ومدير عام كلية تجارة، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام المشتريات والمخازن.

وضمت لجنة الاختيار عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية التجارة، ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، وسكرتير عام المحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان، لا جراء المقابلة مع المتقدمين للوظائف القيادية بالجامعة.

وأكد الدكتور منصور أن اللجنة استعرضت المتقدمين للوظائف وأهم الانجازات والمقترحات المقدمة من كل مرشح، حيث تم وضع معايير يأتى على رأسها الكفاءة الادارية والتنظيمية والمهارات القيادية والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفى والسمات الشخصية والمهارات والقدرات العملية، اضافة الى المعايير الخاصة بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابى .

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعى بحضور نواب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتعليم والطلاب، والمستشار المالى والقانوني، ومدير المركز وأعضاء المجلس.

وناقش الدكتور منصور الموضوعات المقدمة من مكتب التعاون الدولى فيما يتعلق بتبادل الأساتذة وإمكانية استضافة أساتذة زائرين وطلاب دكتوراه، كما استعرض ما يخص مكتب المعامل والأجهزة والذى مثل الجامعة فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مع ممثلى مكاتب بنوك المعامل والأجهزة على مستوى جميع الجامعات المصرية، كما ناقش رئيس الجامعة الاحتياجات التمويلية لدعم وتسيير عمل المشروعات البحثية لمكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية .

كما وافق المجلس برئاسة الدكتور منصور على إطلاق مبادرة  ONE DAY TICO TRIP والمقدمة من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا للقيام بزيارات ميدانية للمعامل البحثية لكليات الجامعة وذلك بهدف زيادة الوعى الطلابى بإمكانيات الجامعة التكنولوجية فى تنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم داخل معامل وأجهزة الجامعة ومع أساتذتها.

واستعرض الدكتور منصور تقريرا مقدما من مكتب التصنيف الدولى عما تم إنجازه فى الفترة من أكتوبر 2019 إلى فبراير 2020 ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى الجامعة فى التصنيف مؤكدا أن الجامعة قد استعدت للاحتفال بعيد العلم حيث وجه بتشكيل لجنة لتنظيم الاحتفالية والتى سيتم خلالها منح جوائز الجامعة "التشجيعية، التفوق، التقديرية، أفضل رسالة ماجستير، دكتوراه، أفضل بحث".

 

 


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