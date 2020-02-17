مطروح تستضيف مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية بمشاركة 15 شركة لمياه الشرب

مطروح – حسن مشالي

تستضيف محافظة مطروح، مسابقة السلامة والصحة المهنية بمشاركة 15 شركة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الوجه البحري، التي تنطلق اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

ويشارك في مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية، لسنة 2020، علي مستوي محافظات الوجه البحري، 15 شركة تابعة لللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتضمن المسابقة محورين، الأول كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور، و الثاني مسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة، وذلك موقع محطة تحلية مياه البحر بالرميلة، تحت إشراف اللجنة المنظمة برئاسة العميد عمرو الشيخ، وتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للمسابقين، وعلي مدار الثلاثة أيام الماضية، قبل بدء المسابقة كما تم تدريب عناصر إدارة الحماية المدنية بمحافظة مطروح، ضمن المتدربين، وحضور السادة مسئولو السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، قد استعدت خلال الأيام الماضية لاستضافة مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالوجه البحرى، التى بدأت اليوم الاثنين وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 15 شركة، حول التعامل مع الأحداث والأعطال الطارئة، وذلك بمحطة الرميلة لتحلية مياه البحر، شرقى مدينة مرسى مطروح.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد السيد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن الشركة تستضيف مسابقة السلامة والصحة المهنية للعاملين، للعام الثالث على التوالي، برعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمشاركة 15 شركة من وجه بحرى من والقاهرة والإسكندرية، للتصفية بين هذه الشركات وصعود 6 شركات للتصفية النهائية مع الـ 6 شركات التى تم تصعيدها فى مسابقة شركات شمال الصعيد والوجه القبلى التى أجريت بشركة المنيا.

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن المسابقة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتتضمن تطبيق فرق الشركات لأعمال التدخل السريع من الفنيين والمهندسين، لإصلاح الأعطال المفاجئة لعمل المحطات والأخطار المحتملة مثل تسرب غاز الكلور، وذلك لمعرفة أفضل الأطقم الفنية فى إصلاحها ومعالجتها فى أسرع وقت، مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بموقع محطات الرميلة لتحلية مياه البحر، باختبارات تحريرية وعملية حول التعامل مع الأعطال والأحداث فى الأماكن المغلقة والضيقة والمحصورة، واختبارات عملية للتعامل مع تسرب غاز الكلور ومنع انتشاره والسيطرة على التسرب.

وتشرف على المسابقة، لجنة تحكيم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتقيم عمل وأداء الأطقم الفنية للسلامة والصحة المهنية، للشركات المشاركة فى المسابقة.