مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكيلو 21 بالعجمي غرب المحافظة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور تم انتقال رجال الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم لهم.

وقال مصدر أمني لليوم السابع، إن الحادث وقع في تمام الساعة 9 صباحا اليوم الإثنين أمام شركة الصوامع بالكيلو 21 وتلقى إخطار من إدارة المرور بالحادث وانتقلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية لموقع الحادث.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج اللازم لهم.