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مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:10 ص
مصرع شخص وإصابة 7 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام شركة الصوامع بطريق الكيلو 21 غرب الإسكندرية. 
 
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكيلو 21 بالعجمي غرب المحافظة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور تم انتقال رجال الأمن وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم لهم. 
 
وقال مصدر أمني لليوم السابع، إن الحادث وقع في تمام الساعة 9 صباحا اليوم الإثنين أمام شركة الصوامع بالكيلو 21 وتلقى إخطار من إدارة المرور بالحادث وانتقلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية لموقع الحادث.
 
وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج اللازم لهم.
 
يذكر أن رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار و لمراقبة حركة السيارات على الطرق أثناء تواجد رياح مثيرة للأتربة على المحاور، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.
 
واستعدت إدارات المرور لمواجهة موجة الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

 


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