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مشروع ألمانى لاستيراد قطن مصرى لإنتاج المفروشات والملابس المنزلية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:32 م
مشروع ألمانى لاستيراد قطن مصرى لإنتاج المفروشات والملابس المنزلية.. اعرف التفاصيل ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية
كتب عز النوبى

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نظم معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة  الزراعة، ورشة عمل مشتركة مع وفد من رابطة الصناعة الألمانية لمناقشة سبـل وإمكانيات التعاون فى مجال إنتـاج وتصنيع وتسويق القطن العضوى المصرى.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث  الزراعية، إن ورشة العمل تم تنسيقها مع المكتب التجارى المصرى ببرلين والمنظمة الآورومـتوسطية للتعاون الاقتصادى والإنمائى، متابعا أنه تم تقديم عرضين تقدميين حول منظومة القطن فى مصر ودور معهد القطن فى إنتاج وتنمية محصول القطن، فضلا عن استعراض دور معهد القطن فى إنتاج القطن العضوى، لافتا إلى أنه تمت إقامة  مائدة مستديرة للمناقشة وتبادل الآراء نـحو سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين.

وأشار الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث  الزراعية، إلى أن الوفـد الألمانى بصدد تنفيذ مشروع مدته اربـعة سنوات لاستيراد قطن عضوى من مصر لإنتاج منسوجات قطنية فائقة الجودة  تستخدم في صناعة المفروشات والملابس المنزلية.

وفى سياق متصل أثنى الوفد على النظام القائم بمعهد القطن وأبدى إعجابه بصفات الأصناف التى ينتجها المعهد والتى تم استعراضها بورشة العمل.

 يذكر أن اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عقدت   اجتماعًا  الشهر الماضى لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، وأكد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، على الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.

 


 

ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (1)
ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (1)

 

ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (2)
ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (2)

 

 

ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (3)
ورشة عمل مشتركة لمعهد بحوث القطن ووفد من رابطة الصناعة الألمانية (3)

 


 


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