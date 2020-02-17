مشروعات خدمية وتنموية بطور سيناء و16 مليون جنيه للسوق الجديد بحى النصر..صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة ورافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وبدأت الجولة اليوم، بتفقد أعمال إنشاء مأذنة مسجد الزهراء بمنطقه حي الزهراء والتي بلغت أعمال إنشاؤها 500 ألف جنيه، كما وجه المحافظ نحو الانتهاء من إقامة ملعب خماسي نجيل صناعي مضاء بالمنطقة الفضاء بجوار مسجد الزهراء وافتتاحهم في 23 ابريل المقبل قبيل شهر رمضان المقبل.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضاري الجديد بمنطقه حي النصر والمجاورة لمنطقه حي الزهراء، والتى بلغت اعمال انشاؤه 16 مليون و400 الف وقابل للتعليه دورين بمساحه اجماليه بلغت 4500 م 2 ومساحه المبني 2800م2 باجمالي 86 محلا.

وتفقد المحافظ الاعمال الانشائيه الجارية بمسجد روضة الاسلام بمنطقه حي الروضة بالطور الجديده ( توشكي ) ويذكر أنه بدأت أعمال استكمال الإنشاءات الخاصة بمسجد الروضة بمنطقة توشكى التابعة لمدينة طور سيناء، وقد تم وضع أساس للمسجد منذ عام 2011 ثم وكانت قد توقفت الإنشاءات منذ ذلك التاريخ وتفقد المحافظ اعمال الانتهاء من انشاء مسجد الرواء بمنطقه ابني بيتك بطور سيناء ووجه المحافظ نحو العمل علي توفير خدمات وملعب وسوق تجاري لخدمه المنطقة في المناطق المجاورة للمسجد.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية في مشغل المنتجات اليدوية البدوية والذي تبلغ تكلفة إنشائه 850 ألف جنيه وتم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية ويهدف انشاء المشغل نحو توفير فرص عمل للأسر المنتجة وللحفاظ علي التراث السيناوي ويشمل علي اماكن وقاعات للتدريب والتسويق ومعرض للمنتجات.

وتفقد المحافظ الـ 60 وحدة البدوية المقامة بقرية الوادي التابعة لطور سيناء وأعمال ازدواج الطريق واكد المحافظ علي تسليم الوحدات البدوية خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي في 19 مارس المقبل.

وتفقد المحافظ الاعمال الجارية في توسعه الطريق الدولى وأعمال النيوجرسي الجاري تنفيذها أمام قرية الوادي لفصل الاشتباك الحادث في التقاء الطريقين في هذه المنطقة وذلك حفاظا على الأرواح ولمنع أى تصادم محتمل بين السيارات في هذه المنطقة. وازدواجه امام مدخل قريه الوادي وشدد علي اجراءات الامان للمسافرين عليه، كما تفقد المحافظ مزرعه الـ 50 فدان الذي سيتم زراعتهم بعدد من المنتجات الزراعيه الهامه للمواطن والتي من خلالها زراعتها بعدد مهم من الزراعات المختللفه ووجه المحافظ نحو تشكيل لجان من المختصين في المجال الزراعي حيث ان المزرعه يتوفر بها ابار المياه والتحليه اللازمه لزراعتها.

وتفقد المحافظ منطقه حمام موسي وأكد أن منطقه الحمام هي ثروة قوميه يجب العمل علي تسويقها مضيفا لن "نحن لا نضيع الوقت لابد من العمل بخطٍ ثابتة من أجل استغلال إمكانيات المحافظة في مجال السياحة العلاجية"، وتعد منطقة حمام موسى من المناطق السياحية الواعدة في مجال السياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، وتعد المنطقة واحة خضراء تحتوي على عيون مياه كبريتية لديها القدرة على الشفاء من العديد من الأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير منطقة حمام موسى وتحويلها لمشفى عالمي يعد نواة لمشروعات كبرى للسياحة العلاجية بالمحافظة. وتفقد المحافظ مشتل مدينه طور سيناء والذي اقامه مجلس مدينه طور سيناء داخل العاصمة بعدد 7000 شتلة مختلفة من الزيتون والشتلات المتنوعة.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتوسيع وازدواج وتجميل وتطوير طريق حمام موسى المرحلة الأولى، والقائم على تنفيذ المشروع منطقة تعمير جنوب سيناء، والمشروع بطول 3 كيلومترات و600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه، يشمل توسعة طريق ومشاية دراجات ومشاة، والطريق عبارة عن حارتين كل حارة عرضها 8 أمتار وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا.

كما تفقد المحافظ اعمال الانشاء الجاريه بالشاطئ العام للمدينة وأصدر المحافظ تعليماته بخصوص إنشاء حمام سباحة وشاليهات وملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتوافر ابراج الانقاذ والمراقبة وتنفيذ برجولة ضخمة مقدمه من شركة بترول بلاعيم لخدمة الأهالى.

كما تفقد المحافظ مركز دعم المرأة بجنوب سيناء وتفقد ميناء الصيد بطور سيناء ووجه نحو تشكيل لجان للوقوف علي اسباب توقف عمل مصنع الثلج بميناء الصيد البحري بطور سيناء وتفقد المحافظ شارع 306 بمدينه طور سيناء ووجه المحافظ بنقل الأكشاك الموجودة علي رصيف الكورنيش بمدينة طور سيناء ونقلها الي الحديقه المواجهة للكورنيش وإقامة شارع مصر 306 مجمع بشكل حضارى.

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ اعمال الانتهاء من إنشاء 122 وحدة سكنية بقريه الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء ووجه المحافظ نحو العمل علي الانتهاء من المشروعات الجارية في أقرب وقت .



جانب من جولة محافظ جنوب سيناء



جانب من جولة محافظ جنوب سيناء



جانب من جولة محافظ جنوب سيناء



جانب من جولة محافظ جنوب سيناء