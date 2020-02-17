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مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع 1185 عمارة "إسكان اجتماعى" بحدائق أكتوبر

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:16 ص
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع 1185 عمارة "إسكان اجتماعى" بحدائق أكتوبر المدن الجديده
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، مشروع (١١٨٥ عمارة) إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، رافقه خلال جولته، المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة.
 
وتابع المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع، مشدداً على مسئولى الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين تباعاً، كما التقى أحد المواطنين الذين تسلموا وحداتهم للاطمئنان على وصول جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء، وكذا الاستماع إلى مقترحات سكان المنطقة.
 
وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، قال المهندس أشرف فتحى: جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، كما تم الانتهاء من قسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدنى، وإطفاء، وجارٍ تنفيذ عدد 3  حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.
 
وكان المهندس محسن يسرى، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد اكد ان مدينة حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن مختلف المستويات من الإسكان سواء الخاص أو الحكومى، لافتا إلى أن المدينة تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وهي تتميز بالتصميمات العصرية، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر‪.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

مدينه حدائق اكتوبر

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