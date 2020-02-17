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مدير تعليم الإسماعيلية لمديرى المدارس: نظافة الفصول والتوعية الصحية ضرورة

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:13 م
مدير تعليم الإسماعيلية لمديرى المدارس: نظافة الفصول والتوعية الصحية ضرورة مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء
الإسماعيلية – السيد فلاح

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تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم عدد من الفصول الدراسية بمدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية يرافقة عادل عبد التواب عثمان،وكيل المديرية ومحمد عبد الكريم، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

وشدد الدكتور خالد خلف قبيصى، أثناء تفقدة عدد من فصول المدرسة خاصة مرحلة رياض الأطفال علي أهمية النظافة وتوفير أجواء صحية والتخلص من أى رواكد داخل القاعات إلي جانب توعية التلاميذ الصحية .

كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية،مع طلاب الصف الثالث الابتدائى مهارات اللغة العربية ومنها القراءة حيث قام عدد من الطلبة والطالبات بقراءة أحد الدروس وأبدي تقديرة للجهد المبذول من المعلمين ومستوى الطلاب فيما ناقش عادل عبد التواب عثمان، وكيل المديرية مع الطلاب فى المعلومات العامة وتجاوب معه الطلاب بشكل كبير.

كما شهد مدير المديرية ووكيل المديرية استمرار فعاليات حملة السمنة والتقزم بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية والتى تهدف إلي الكشف المبكر تم السمنة والتقزم وتفادي الأمراض الناتجة عنهما مستقبلًا خاصة فى المرحلة الابتدائية.

تأتي مبادرة حملة السمنة والتقزم ضمن المشروع القومي للمسح الطبي الشامل عن تلك الأمراض لطلبة المدراس الابتدائية في جميع محافظات مصر، والتي تنفذ تحت رعاية الرئيس السيسي، وبالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان،والهيئة العامة للتأمين الصحى،بجانب مشاركة المجتمع المدني.

وإجراء المسح الشامل لأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة يتم لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى جميع المدارس وتوفير جميع لوازم الحملة من موازين وسماعات وأكياس التخلص الآمن من النفايات وأجهزة الفحص فى حضور أطباء ومشرفى الصحة، بجانب تنظيم ندوات تثقيفية حول خطورة الأنيميا والسمنة والغذاء الصحى للجسم.

 

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء (1)
مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء 

 

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء (2)
مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء 

 

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء (3)
مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة الجلاء 

 

مدير تعليم الإسماعيلية يشهد استمرار فعاليات حملة السمنة والتقزم (1)
مدير تعليم الإسماعيلية يشهد استمرار فعاليات حملة السمنة والتقزم 

 


تعليم الاسماعيليه

الدكتور خالد خلف قبيصى

الانيميا

التقزم

السمنه

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