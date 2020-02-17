سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة الاستئناف البريطانية ترفض الاعتراف بالزواج الدينى قانونيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:21 م
محكمة الاستئناف البريطانية ترفض الاعتراف بالزواج الدينى قانونيا محكمة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض القضاة البريطانيون طلبا من أجل الاعتراف البريطانى الرسمى بالزيجات الدينية، واعتبر الناشطون أن هذا الحكم النهائى الذى أصدرته محكمة الاستئناف قد يسبب مشاكل كبيرة للنساء اللواتى قد تزوجن زيجات شرعية.

وحسب موقع سبوتنيك، رفضت محكمة الاستئناف السماح لسيدة تدعى نسرين أخطر أن تتقدم بطلب الحصول على نفقة من زوجها السابق مع أنهما لم يسجلا زواجهما قانونيا، وكان المدعى العام قد استأنف الحكم.

وكانت نسرين أخطر قد عقدت قرانها حسب الشريعة الإسلامية على محمد خان، واستمر زواجهما 18 عاما ورزقا خلاله بأربعة أولاد. وأوضحت "أخطر" أنها كانت ترغب بعقد زواج مدنى فى حينه، مشيرة إلى أنها اعتقدت الأمر مطروحا لكن زوجها رفض الموضوع وتزعم أن علاقتهما انتهت عندما أراد الزواج ثانية فانفصلا فى العام 2016.

لكن القاضي ويليامز من محكمة لندن العليا أصدر حكما فى يوليو 2018، يحق بموجبه للزوجة أن تطالب بالنفقة. واعتبر فيه أن "الدليل الذى قدمته الزوجة على ممارسة الزوج ضغوطا عليها بقوله إن الإسلام يبيح تعدد الزيجات وإنها مسلمة سيئة لرفضها كلام الله يكشف عن ابتزاز عاطفي مزعج للغاية".

وأوضح القاضى أنه على الرغم من عدم إقامة أى مراسم زواج مدنية، فالمراسم الإسلامية "تضمّنت كل العلامات المميزة" للزواج إذ أجريت فى العلن وشهد عليها شهود، وترأسها إمام، وقطعت خلالها الوعود، كما اشتملت على التأكيد أن الزوجين أهل للزواج. وأضاف أنهما "خاضا عملية" كان من المفترض أن تشمل مراسم مدنية، كما أن تلك العملية أخذت  مصالح أولادهما بالاعتبار.

ولكن الحكم المكتوب الذى صدر عن محكمة الاستئناف، يوم الجمعة الماضى، تضمن الخلاصة التى توصل إليها ثلاثة قضاة بأن المصادقة قرار المحكمة العليا "سينتقص بشكل كبير من قيمة نظام تسجيل الزيجات الذى تستند إليه الكثير من الأمور فى المجتمع المعاصر.. ليس صعبا على الأطراف الراغبة بالزواج  قانونياً تحقيق رغبتها".

وقال رئيس المحكمة تيرانس إيثيرتون الذى نظر القضية مع قاضيين آخرين إن مراسم النكاح "لا تستوفى الشروط المطلوبة" فى عقد الزواج، وأشار لدى قراءته قرار المحكمة "لم يتزوّج الطرفان وفق شروط القانون الانجليزى ولم تجر المراسم فى مبنى مسجل ولم يجر إبلاغ كبير المسجلين بالأمر ولا أصدرت وثيقة زواج ولم يحضر المراسم أمين تسجيل أو أى شخص معتمد لدى الحكومة".


بريطانيا

الزواج الدينى

مراسم الزواج

الزواج القانونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة