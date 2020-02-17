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محاكمة شاب استخدم كلباً لتخويف أحد الأشخاص فى الامارات

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:14 م
محاكمة شاب استخدم كلباً لتخويف أحد الأشخاص فى الامارات كلب ارشيفية
وكالات

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حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الأثنين، يوم 24 من الشهر الجاري، موعداً، للنطق بالحكم في قضية اتهام شاب، بدفع وتوجيه كلب لمهاجمة أحد الأشخاص.
 
وتفصيلاً، فقد تقدم شاب بطلب لاستئناف، حكم الإدانة الصادر بحقه من قبل محكمة أول درجة، والقاضي بحبسه، لمدة 3 أشهر مع تغريمه 10 آلاف درهم، حيث اعتصم المتهم أمس، أمام هيئة محكمة الاستئناف، بإنكار كافة التهم الموجه إليه، معترفاً بتهمة حيازة كلب من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.
 
وعقب قاضي المحكمة بأن ملف القضية، يتضمن إفادة لشاهد إثبات كان متواجداً أثناء ارتكاب الجريمة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أقوال الشاهد، أكدت إقدام المتهم على تهديد الشاكي وتخويفه، بأن وجه "كلبه" لمهاجمة الشاكي. الأمر الذي تسبب في إدخال الخوف والرهبة في نفس الشاكي.
 
وبعد مداولات التمس المتهم في ختام الجلسة من هيئة المحكمة، الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه. واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة، بتخفيف العقوبة الصادرة في حقه.
 
كما نظرت محكمة استئناف أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قضية اتهام خليجي بشتم زوجته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لتقديم دفاع المتهم.
 
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أنكر المتهم ما نسب إليه، ودفع بكيدية دعوى زوجته ضده، ومشيراً إلى أن العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة إلا أن هناك خلافات حادة بينهما، ودعاوى قضائية أخرى تطالبه فيها الزوجة بالطلاق ونفقة وحضانة أولادهما.
 
 
وطالب القاضي الزوج الماثل أمامه بمحاولة تسوية الخلاف محل الاتهام مع الزوجة، إلا أن الزوج أكد أنه لا مجال لتسوية الخلافات معها، نظراً للخلافات العديدة الناشبة بينهما.
 
ومن جانبه طالب المحامي الموكل للدفاع عن المتهم ببراءته، مشيراً إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت غيابياً بحبس الزوج شهرين مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، ملتمساً أجلاً لتقديم الدفاع.
 

أبوظبي

كلب

هيئة محكمة

الإمارات

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