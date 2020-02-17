محافـظ المنوفية: تنفيذ 23 مشروعاً للصرف الصحى بتكلفة 722 مليون جنيه

المنوفية -محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه اللواء مهندس مجاهد الفرماوى رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بنطاق المحافظة، بحضور اللواء مجدى السيد أحمد مستشار رئيس مجلس الإدارة للمشروعات والمهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ 23 مشروعاً للصرف الصحى على مستوى مراكز أشمون والباجور والشهداء وتلا بإجمالى تكلفة 722 مليون جنيه، وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ومصنع حلوان للصناعات المتطورة.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة فى قطاع الصرف الصحى ، حيث تم تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى بإجمالى تكلفة مليار و317 مليون جنيه بنطاق المحافظة فى الفترة من أول يوليو 2018 وحتى يناير2020.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير خدمات البنية التحتية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشدداً على المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومدى الإلتزام بالجدول الزمنى ومعايير الجودة فى مشروعات الصرف الصحى بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها وبحث إمكانية الإستفادة القصوى منها بما يحقق النفع العام ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق . يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق.

حضر الإجتماع محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

ووجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف و الإنارة ورفع كفاءة الطرق كل فى نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصورلإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحى بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوى الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة.