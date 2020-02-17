محافظ كفر الشيخ يطمئن على الطالبة صاحبة واقعة التروسيكل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تلقت هيام محمد الشربيني،17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، اتصالاً هاتفياً من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان عليها، ومتابعة حالتها الصحية، وتقديم الخدمات الطبية لها، كما اطمأنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على حالة الطالبة.

أكد خالد الشربينى، عم الطالبة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواصل مع هيام تلفونياً للاطمئنان عليها بحضور الدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى للاطمئنان عليها.

وأضاف الشربينى، لـ"اليوم السابع"، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، سيزور هيام اليوم الاثنين، للاطمئنان عليها، وأنه يتمنى من المحافظ نقلها لمستشفى الجامعة، لإجراء العملية الجراحية.

وأكدت هيام الشربينى، المجنى عليها، كان الشابان على التروسيكل، أحدهما يقود التروسيكل وأخر يجلس بجواره، ووجدت قائده يتجه نحوهما متعمداً معترضاً طريقهما ،وحاولت تفاديه كما فعلت زميلتها هند، ولكنها لم تستطع، فصدمها، وفقدت الوعى، ولم تفوق إلا بعد نقلها للمستشفى العام بكفر الشيخ، مؤكدة أنها عرفت بعد ذلك أن الشابين هما،"ي." و"ي.ش".

وكان مدير الأمن اللواء محمود حسن تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقى قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "هيام محمد الشربينى - 17 سنة" طالبة بالصف الثالث الثانوي، تقيم بمدينة كفر الشيخ، بادعاء حادث اصطدام مركبة بخارية "تروسيكل"، دائرة القسم.

انتقلت قوة من قسم ثان شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال الطالبة المجنى عليها، اتهمت شابين يستقلان دراجة بخارية "تروسيكل"، اصطدامها عمداً، أثناء سيرها فى منطقة العزبة الجديدة، رفقة زميلتها، فى طريقهما لتلقى درس خصوصى فى مادة المحاسبة، تحرر المحضر رقم 26 أحوال قسم ثان شرطة كفر الشيخ.

وألقت مباحث قسم ثانى القبض على الشابين ،برئاسة المقدم محمد كرم، رئيس مباحث قسم ثاني، وبسؤالهما أنكرا تعمدهما اصطدام الطالبة ،وأن ماحدث غير متعمد، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات،وجارى اجراء التحريات للتأكد من صحة تعمد سائق التروسيكل اصطدامها أم أنه حادث سير.