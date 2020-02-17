محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بقيمة استثمارية نصف مليار جنيه

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة جرجا بقيمة استثمارية بلغت 470 مليون و500 الف جنيها، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بجرجا للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمركز؛ للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والمقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري، وعلى يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة " الهناجر " بغرب جرجا، مؤكدا حرصه على تذليل أية معوقات بالمشروع، والذى يضم 200 مصنع صغير بمساحات مختلفة، توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن المشروع من 13 مجمع صناعات على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء مصانع جاهزة التراخيص.

وتفقد مشروع الصناعات الهندسية على مساحة 10 ألاف متر مربع، بتكلفة استثمارية 2 مليون جنيه، ليوفر 120 فرصة عمل مباشرة، كما تفقد مصنعا للبلاستيك على مساحة 2500 متر مربع، بتكلفة استثمارية بلغت 4 مليون جنيه، ويوفر 50 فرصة عمل مباشرة .

واستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع تمديد شبكات محطات رفع مياه الشرب سعد السعود وخزان مياه الشرب، وإحلال وتجديد مولد بقدرة 600كيلو وات ببوستر المنطقة الصناعية، بتكلفة 22 مليون جنيها ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية.

والجدير بالذكر أن المشروع يعمل على فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه من 30 لتر/ثانية، إلى 120 لتر/ ثانية، وتشغيل الخزان العلوى سعة 500 م3/س؛ مما يساهم فى توصيل المياه إلى المناطق المرتفعة بالمنطقة الصناعية، فضلا عن جذب المستثمرين إلى المنطقة الصناعية وتشجيعهم على افتتاح مشروعات تعتمد بشكل كبير على المياه .

كما تفقد محافظ سوهاج مشروع محطة الصرف الصحى المتكامل بالمحاسنة بتكلفة 58 مليون جنيها، ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، وتفقد طريق المحاسنة/بيت علام، واستمرار إعادة رصف الطريق بطول 5 كيلو متر، بتكلفة 5 مليون جنية على مصرف سوهاج الرئيسي، ضمن الخطة الموحدة لرصف بعض الطرق الإقليمية بمركز جرجا.

وكذلك طريق جرجا العوامر ببيت داود المؤدى إلى مطار سوهاج الدولي، حيث تم توسعة الطريق وتغطية ترعة عزبة الحيط المرحلة الأولى بتكلفة 33 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروع إعادة رصف طريق " بنى عيش الغباشي" بطول 3 كيلو متر بتكلفة 3 مليون جنيه، ومشروع استكمال تطوير كورنيش شارع الإمام الشاطبى "الفؤادية" بطول 650 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الموحدة.

وتفقد الفقى كوبرى جرجا أعلى مزلقان السكة الحديد لمرور السيارات، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 58%، ويربط بين ثلاث محاور بتكلفة 76 مليون جنيه، ، وجارى اعتماد مقايسة بقيمة 46.5 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد مشروع إحلال وتجديد مستشفى جرجا المركزى بتكلفة 219 مليون جنيها، حيث وصلت نسبة التنفيذ 76%، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاء بالمستشفى لاستقبال المرضى .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن المستشفى، موضحا أنه تم بدء العمل بها فى 2014، وجارى الانتهاء منها فى يونيه القادم، لافتا إلى أنها تتكون من 3 أدوار وبدروم، حيث الدور الأرضى بمساحة 4788 متر مربع، ويشتمل على " 15 عيادة خارجية، و2 صالة غسيل كلوي، و4معامل، وأشعة " رنين مغناطيسي، ومقطعية، وإكس، وفلور سكبي، وسونار، والإيكو"، وإنعاش بقسم الطوارئ، وصيدلية، وغرفتى ملاحظة رجال وسيدات، وغرفتى كشف وعزل بقسم الطوارئ، وصيدلية، وغرفتى حسابات وأرشيف" .

واختتم "الفقي" جولته التفقدية بمركز ومدينة جرجا باجتماعه مع مديرى الإدارات المختلفة بالمركز، موجها بضرورة الاهتمام بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن سوهاج بها كوادر فى التنمية المحلية واصحاب كفاءات، قائلا: " أن المحافظة ستشهد خلال المرحلة القادمة طفرة تنموية كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر"، مضيفا أننا حريصون على إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة شبابها وأهلها.



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا



المحافظ يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بجرجا