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محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:06 ص
محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا شاملا بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ومديري عموم المديريات المعنية والادارات المالية بديوان عام المحافظة في اطارالمتابعة الدورية الاسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وازالة معوقات التنفيذ وتسريع الاجراءات حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتي الآن 49 %

واكد المحافظ جاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة دورات العمل الاداري بديوان عام المحافظة وتشمل نظام الاستحقاقات علي مستوي المدن والانتهاء من تحميل بنود الاستحقاقات علي النظام، الاعداد لبناء نظام الاستحقاقات علي مستوي مديريات الخدمات بالمحافظة، متابعة دورات العمل من خلال منظومة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، التشغيل الكامل لنظام الحسابات العامة واستخراج نتائج فعلية، متابعة تشغيل نظام الرقابة علي ايرادات الثروة المحجرية، فحص شبكة الربط المالي ومدي جاهزية الربط المباشر بين ديوان عام المحافظة والتسع مدن التابعه لها

شمل الوفد محمود ابراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء، وجهاد ابو العزايم رئيس الادارة المركزية للحاسب الآلي ورئيس فريق التحول الرقمي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وعادل الصاوي وكيل مديرية المالية بالمحافظة، وهيثم سالم مدير حسابات الديوان العام بالمحافظة، واسماعيل محمد مدير ادارة الموارد البشرية بالمحافظة، والمهندس سعيد يزيد، رئيس شعبة تجهيز البيانات بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية، والدكتور ابراهيم عوض مدير عام الضرائب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الرحمن مراقب مالي بمركز ومدينة سمنود، ومحمود ضياء الدين مدير حسابات هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية، ومصطفي سليمان اخصائي دعم فني وشبكات بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية، واشرف صالح اخصائي تشغيل وتدريب بالادارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية

 


مدينة شرم الشيخ

الخطة الاستثمارية

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محافظ جنوب سيناء

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