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محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف بكفر حسين والسحيمية بتكلفة 30 مليون جنيه

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:05 م
محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف بكفر حسين والسحيمية بتكلفة 30 مليون جنيه جانب من الافتتاح
الغربية – عادل ضرة

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افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مشروع الصرف الصحى لقرى كفر حسين والسحيمية بتكلفة 30 مليون جنيه، والذى يضم (محطة رفع صرف صحى - شبكة إنحدار بطول 7.5 كم - خط طرد بطول 2.6 كم) ويخدم المشروع 10 آلاف نسمة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بقرى مركز زفتى لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز زفتى بحضور أعضاء مجلس النواب والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ومدير الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتي.

وعقب الافتتاح؛ أكد محافظ الغربية إنه خلال العام القادم سيتم الإنتهاء من تغطية قرى المحافظة بخدمة الصرف الصحى بنسبة 63% مما يمثل معدلات مرتفعة.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ الغربية أن جولة اليوم بقرى مركز زفتى أسفرت عن إفتتاح 4 مشروعات خدمية بتكلفة قاربت 80 مليون جنيه وذلك للعمل على النهوض بهذه القرى.

من ناحيه افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مدرسة عبد الغفار جاد الله الإبتدائية بقرية حانوت مركز زفتى المقامة على مساحة 1856م2 والتى تضم 24 فصل دراسى (5 رياض أطفال - فصل رياض أطفال لذوى القدرات الخاصة - 18 فصل دراسي) بكثافة 40 طالب بالفصل بإجمالى تكلفة 9 مليون و 564 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية بقرى مركز زفتى لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بمركز زفتى بحضور أعضاء مجلس النواب و عدد من قيادات التربية والتعليم.

وعقب الافتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة لمتابعة إنتظام العملية التعليمية ومستوى الحالة الإنشائية للمدرسة، كما قدم طلاب المدرسة فقرات غنائية وفنية وإلقاء شعر.

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