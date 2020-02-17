محافظ السويس يطعم طفل بحملة مرض شلل الأطفال..والاسكندرية تطعم 44%(صور)

الإسكندرية جاكلين منير - السويس – السيد فلاح

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن تطعيم 383 ألف طفل بالإسكندرية فى أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، و التى بدأت أمس أول فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، و تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل على مستوى الجمهورية من سن يوم حتى 5 سنوات من المصريين والضيوف العرب والاجانب المقيمين بالبلاد فى الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2020 .

وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية يبلغ 872237 طفل موزعين على مناطق الإسكندرية المختلفة ، وأوضح "عثمان" أن التطعيم يجرى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء عن طريق فرق ثابتة فى الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات علاوة على فرق ثابتة أخرى بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق وغيرها من أماكن تجمع المواطنين، كما توجد فرق متحركة تجوب الشوارع، مشيرا إلى أن التطعيم فى قرى الظهير الريفى والصحراوى بالمحافظة يتم بواسطة فرق طبية تتحرك من منزل لمنزل.

وقالت الدكتورة فيروز سلطان مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن الفرق الثابتة والمتحركة أتمت فى أول أيام الحملة تطعيم 44% من الأطفال المستهدفين بإجمالى 383150 طفل، وجاءت إدارة برج العرب الصحية فى المركز الاول من حيث نسب التغطية محققة تطعيم 60.7% من المستهدف تليها منطقة العامرية بنسبة تغطية 53.1% ثم منطقة العجمى بنسبة تغطية 44.1% ، أما من حيث أعداد الاطفال الذين تم تطعيمهم فى اليوم الاول فقد جاءت منطقة المنتزه الطبية فى المركز الاول بعدد 116015 طفل تليها منطقة العامرية 66531 طفل ثم العجمى 62064 طفل.

على جانب آخر، تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتيرالعام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ودكتور فيصل جودة، مديرعام مديرية الصحة، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز طب الأسرة بالسويس، كما قام المحافظ بتطعيم أطفال دار طيور الجنة للأطفال الأيتام بحي السويس.

رافق محافظ السويس في الجولة كلا من دكتور جمال عبد المنعم، مسئول وزارة الصحة للإشراف علي الحملة بالسويس والدكتور أحمد المرسي، وكيل مديرية الصحة والدكتورآسر حسن البنأ، مديرعام الطب الوقائي ورمضان أبوالحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومديري المديريات المعنية ورؤساء الأحياء والجهات المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تستمر حتي الأربعاء19/2/2020.

يذكر أن الحملة تتضمن 233 فرقة طبية منها 204 فرقة متنقلة للوصول للأطفال و29 فرقة ثابتة بالمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، وتهدف إلي الوصول للأطفال في أماكن تواجدهم لتطعيم 116 ألف طفل من عمر يوم حتي خمس سنوات في نطاق محافظة السويس، وتحقيق المستهدف منها بنسبة100% للحفاظ علي مصرخالية من مرض شلل الأطفال.

وأكد محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية برفع درجة الاستعداد لنجاح الحملة والوصول للأطفال فى أماكن تواجدهم ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمديريات فى دعم الحملة، والتأكيد على التوعية بالمساجد والكنائس لتحقيق المستهدف من الحملة بنسبة 100% للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كما تم التأكيد على تنظيم حملة توعية عن حملة شلل الأطفال فى المدارس ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوات توعوية لزيادة الوعى للأهالى بخطورة المرض وأهمية التوجه للوحدات الصحية لتطعيم أولادهم.

وأكد "صقر"، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل أى إجراءات لتسهيل وصول فرق التطعيم إلى المناطق البعيدة بالسويس.



محافظ السويس يتفقد عمل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال



محافظ السويس يتفقد عمل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال



محافظ السويس يتفقد عمل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال



محافظ السويس يتفقد عمل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال



محافظ السويس يتفقد عمل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال



جانب من الحملة