محافظ الجيزة: استرداد 5 آلاف فدان أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 5 آلاف و143 فدان، خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن الحملات جاءت فى إطار انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة موضحًا أن الأراضى التى تمت إزالة التعديات منها صادر بشأنها 15 قرار إزالة العام الحالى وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.

وأضاف أن الإزالات التى تم تنفيذها على مدار يومين شملت إزالة 1203 فدان بمنطقة قبلى القبالة والقحيف ومنديشة والعجوز وعين تونى والزبو وإزالة 3 آلاف و940 فدان بمنطقة طبل امون الحيز والمنطقة الغربية بالحيز.

وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم حملات مماثلة لإزالة التعديات بمركز ومدينة البدرشين حيث تمت إزالة 18 حالة تعدى على أراضي تابعة لوزارة الاثار بنطاق قرية ميت رهينة بإجمالى مساحة 8350 م2 فى حملات شاركت فيها الأجهزة الأمنية حيث تم إزالة كافة التعديات من الأراضى وتسليمها الى جهات الولاية التابعة لها وهى منطقة اثار ميت رهينة مؤكدًا أن المحافظة لن تترك مترًا متعديا عليه من قبل المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين فى إطار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص و استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدى عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضى موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.