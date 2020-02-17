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محافظ البحر الأحمر يعين اللواء واصف عدلى رئيساً لمدينة مرسى علم

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:41 م
محافظ البحر الأحمر يعين اللواء واصف عدلى رئيساً لمدينة مرسى علم اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم الجديد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين، اللواء واصف عدلي السيد، رئيساً لمدينة مرسى علم، نقلاً من رئيس حي جنوب الغردقة، وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه يقدم كل الدعم لخدمة المواطنين، ولن يسمح بوجود أي مخالف، مشدداً على أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، أرسى مبدأ الثواب والعقاب، فكما يتم إقالة واستبعاد المقصرين، يتم تصعيد المتميزين في العمل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون مع المخالفين.
 
وكان قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في بداية فبراير الجاري إيقاف مدير الإدارة الصحية بمدينة مرسى علم عن العمل بسبب الإهمال، والتقصير في العمل، وذلك بعد نشوب حريق محدود بالإدارة الصحية بالمدينة، في بعض المخلفات الخشبية، تمت السيطرة على الحريق، وإخماده دون أية خسائر.
 
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن سبب إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم الدكتور محمد الجزيري عن العمل، عدم تنفيذه تعليمات اللجنة المشكلة من مديرية الصحة للمرور علي الوحدات الصحية، والتى أوصت برفع "الكهنة" وتخزينها، لحين انتهاء هيئة الخدمات الحكومية بطرحها في مزاد، وحتى اندلاع الحريق لم يتم إزالتها رغم توصيات اللجنة، وقرر المحافظ إيقافه عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق للوقوف علي اسباب الحريق، وجدد المحافظ تأكيده علي أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل. 
 
وكان قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، فى جولة مفاجئة للمحافظ إلى قرية الزعفرانة، بسبب تدنى مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسى للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذى يتسبب فى العديد من الحوادث.
 
 

 


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