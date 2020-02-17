محافظ البحر الأحمر: أتوبيس لنقل التلاميذ من التجمعات البدوية بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

استجاب محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال تفقده اليوم الإثنين، وترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، لقري مدينة مرسى علم، لمطالب أهالى المدينة والقرى بتوصيل التيار الكهربائي وربطه على الشبكة الموحدة.

وكلف المحافظ قطاع شبكات الكهرباء بالالتزام بتوصيل التيار الكهربائي دون انقطاع على مدار الـ24 ساعة، لمدينة مرسي علم وقراها والتجمعات البدوية، كما وجه بتوفير أتوبيس من الوحدة المحلية بمرسي علم لنقل الطلبة والتلاميذ من التجمعات البدوية شمال وجنوب مرسي علم حرصاً على عدم تسرب الطلبة من التعليم.

كما وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى برفع كفاءة شاطئ نادي الصيد العام، الذي يبلغ طوله 500 متر، ومساحته 6 آلاف متر، وذلك بتطويره، كما وجه بدراسة انشاء حديقة عامة خلف الشاطئ، مساحتها 37 ألف متر، على أن تحتوي على أنشطة ترفيهية واجتماعية ورياضية، مع عمل تصور كامل وعرضه عليه لاعتماده والبدء في تنفيذه.

وأشار محافظ البحر الأحمر الي أنه كان هناك مقترح مقدم إليه، لإنشاء الحديقة العامة على مساحة 25% فقط من إجمالي المساحة الكلية لقطعة الأرض، لكنه وجه بعمل المساحة بالكامل حديقة عامة لتكون متنفس لأهالي المدينة، موضحاً أنه يسخر كل جهوده لخدمة المواطنين.

وتابع المحافظ قائلاً : وكلفت الوحدة المحلية للمدينة بإنشاء ممشى سياحي بطول 1500 متر، ليكون متنفس لأهالي المدينة، خاصة وأنه يقع أمام المنطقة السكنية.

وتفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، محمية وادي الجمال، حيث قام بزيارة وحدات توطين بديلة العشوائيات وعددها 50 وحدة، وسأل عن موقفها التنفيذي. ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للوحدات، وتغذية المنطقة بمحولات كهربائية.

واستجاب لطلب عدد من المعلمات من أبناء منطقة وادي الجمال، بتوفير وسيلة مواصلات على نفقة المحافظة، لعدم وجود وسيلة مواصلات دائمة لنقل المواطنين من المنطقة إلى المدينة، وتوفيراً لنفقات الأهالى، وفى لفتة إنسانية من المحافظ أبعد حراسه وتوجه إلى سيده كانت تناديه واستمع إليها، وعندما علم أن مطلبها لخدمة أهالى المنطقة بالكامل، وهو تخصيص فصل للمرحلة الإعدادية والثانوية حيث أن الموجود فصل ابتدائي فقط، على الفور كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بدراسة الموضوع والعرض على المحافظ.

كما استجاب لطلب أهالى المنطقة، بزيادة عدد القوافل الطبية، نظراً لبعد المنطقة عن الوحدة الصحية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ملف الصحة صارمة، حيث ان الملف الصحي محل اهتمام القيادة السياسية والحكومة.

زار محافظ البحر الأحمر اليوم الإثنين، مكتبة مصر العامة بمرسى علم، حيث تفقد قاعة الإطلاع الداخلي، والتى تستوعب 60 فرد في وقت واحد، وتحتوي 12 ألف كتاب، منهم 5 آلاف كتاب للأطفال، كما تفقد مسرح العرائس، وشاهد عروض لتحويل القصص والمناهج إلى مسرحيات حتى يستوعبها الأطفال.

وبعدها تفقد المحافظ قاعة تكنولوجيا المعلومات، المجهزة على أعلى مستوى، حيث يوجد بها الإنترنت عالي السرعة، الذي يتيح الوصول لبنك المعرفة المصرى، وأحدث البرامج لقراءة الكتب، كما إلتقي عدداً من الأطفال خلال تلقيهم تدريبات رياضية مختلفة، كما تفقد عدد من الأنشطة الأخرى منها ورش الرسم، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على اهتمامه بالجانب الثقافي لأبناء المحافظة، من خلال المكتبات العامة، ودورها في نشر الفكر الثقافي السليم، وذلك إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى المعرفة لدى المواطنين بصفة عامة، والشباب والأطفال بصفة خاصة.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بمرسى علم، تحتوي على 12 ألف كتاب متنوعة، ومجموعة من أمهات الكتب والموسوعات، وتضم 3 قاعات، ومركز لتكنولوجيا المعلومات، يستوعب 15 فرد للتدريب على أحدث برامج الحاسب الآلي.