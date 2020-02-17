محافظ أسوان: حصلنا على 44 مليون جنيه من الحكومة لحل مشكلة الصرف الصحى بالمحافظة

كتب محمد مجدى السيسى _ تصوير خالد مشعل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك أزمة كبيرة في مياه الشرب والصرف الصحي، بسبب الزيادة السكانية والبنية التحتية الموجودة منذ الستينات، مما يمثل ضغط على الشبكات.

وأشار إلى أنه عرض مشكلة الصرف الصحي ومياه الشرب، على رئيس مجلس الوزارء لسرعة حلها.

وأعلن محافظ أسوان في كلمته خلال استقباله وفد لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد في إطار جولة ميدانية للجنة لتفقد عددا من مشروعات النقل والمواصلات، أنه حصل على 44 مليون جنيه من الحكومة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مصر الخير والبنك الأهلي لحل المشكلة، مؤكداً أنه خلال الشهور الثلاثة المقبلة سيتم توجه الأموال المخصصة لملف الصرف الصحي على المناطق الأكثر خطورة.

وحول توصيل الخدمات والمرافق، أشار إلى أن المحافظة تحملت في أحد مشروعات الإسكان 100 مليون جنيه لتوصيل المرافق حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية.

ومن جانبه أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن لجنة النقل لا يقف دورها عند السؤال على مشروعات النقل والمواصلات، ولكنها تهتم بكافة ملفات البنية التحتية، مشيراً إلى أن هناك تطورات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: الرئيس زود عندنا الطموح.



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