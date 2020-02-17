متحدث الخارجية الأمريكية لـCNN: طائرتان حملتا 300 أمريكى من سفينة ديموند

كتبت رباب فتحى

قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN، إن طائرتين أمريكيتين تحملان أكثر من 300 مواطن أمريكى كانوا على متن سفينة سياحية رهن الحجر الطبى فى اليابان بسبب انتشار فيروس كورونا، غادرتا العاصمة اليابانية طوكيو فى طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث أنه تم فحص جميع المسافرين على هذه الرحلات بحثًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا قبل المغادرة"، مشيرًا إلى أنهم سيخضعون للفحص والمراقبة الصحية.

وأضاف أنه لم يُسمح بمغادرة السفينة سوى لأولئك الذين لا يحملون أى أعراض للمرض.

وتواجد على متن السفينة السياحية Diamond Princess مئات الأمريكيين، أصيب نحو 40 منهم بفيروس كورونا الجديد، ويخضعون للحجر الصحى والعلاج فى اليابان.

وتخضع السفينة السياحية التى تقل حوالى 3700 شخص، للحجر الصحى فى اليابان، وأعلنت السلطات اليابانية، الأحد، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة على متن السفينة، ليصل إجمالى الإصابات على متنها إلى 355 شخصا.

ومن المنتظر إجلاء عدد آخر من ركاب السفينة من جنسيات أخرى خلال الفترة المقبلة.

أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أنه تأكدت إصابة 99 شخصا آخرين بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية تخضع للحجر الصحى قبالة يوكوهاما، ويهدد اتساع نطاق تفشى الفيروس، الذى ظهر فى الصين فى ديسمبر، وأودى بحياة أكثر من 1700 شخص الأحداث العامة الكبيرة ويضر بالسياحة والانتاج فى اليابان.

قالت اليابان، اليوم الاثنين، إنها ستحد من التجمعات العامة فى طوكيو، لاحتواء تفشى فيروس كورونا بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة فى ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط، وتسبب تفشى الفيروس، الذى ظهر فى الصين فى ديسمبر، وأدى حتى الآن لوفاة أكثر من 1700 شخص، فى إلغاء فعاليات عامة كبرى وفى إلحاق الضرر بالناتج الاقتصادى والسياحة فى اليابان.