مايك بومبيو يهنئ الأمريكيين بيوم الرؤساء.. وهذا ما قاله

كتبت ريهام عبد الله

قدم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، التهنئة للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والرؤساء الأمريكيين السابقين، بمناسبة يوم الرؤساء الأمريكيين اليوم الاثنين.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل قليل :"سوزان وأنا نتمنى لكل الأمريكيين، يوم رؤساء سعيد، نحن نحتفل بكل الرؤساء الأمريكيين عبر التاريخ، وبرئيسنا الحالي، دونالد ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية".



مايك بومبيو

ويوم الرؤساء هو عيد رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتفل بهذا العيد يوم الاثنين الثالث من فبراير كل سنة.

وفى سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم، قد أكد أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السنغال حليفا أساسيا لها في محاربة الإرهاب الذي يؤثر على الدول الأفريقية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السنغالي في داكار نقلته قناة "الحرة" الأمريكية : "إن الإرهاب يهدد المصالح الامريكية في أفريقيا".. مؤكدا أن السنغال حليف مهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تدريب قوات حفظ السلام في أفريقيا، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم الدعم لتحسين القطاع الصحي ومحاربة الأوبئة مثل الملاريا، حيث تم خفض عدد الوفيات بسبب الأوبئة إلى حوالي 50 %.

ووصل وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، إلى السنغال السبت، الماضى فى إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام وذلك بعد مشاركته فى أعمال منتدى الامن بميونيخ بألمانيا .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن بومبيو سوف يجتمع خلال زيارته لداكار مع الرئيس ماكى سالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين الولايات المتحدة والسنغال التى وصفها بأنها " إحدى ركائز الأمن غرب القارة الإفريقية " .

ويغادر بومبيو السنغال اليوم الاثنين متوجها إلى انجولا ومنها إلى أثيوبيا على أن يزور أيضا السعودية وسلطنة عمان .