بوتراجايا(أ ش أ)

أكدت نائبة رئيس الوزراء الماليزية وان عزيزة وان إسماعيل أن بلادها منعت دخول جميع سفن الرحلات البحرية المغادرة من موانىء صينية أو العابرة منها إلى أراضيها بشكل مؤقت، وأخبرت المسئولة الماليزية صحفيين أمس الأحد، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لمنع انتشار فيروس "كورونا" إثر اكتشاف إصابة مواطنة أمريكية على متن السفينة، تبلغ من العمر 83 عاما، بالفيروس.

كما أوضحت أن السفينة "ويستيردام" قد رست في هونج كونج قبل بدء رحلة بحرية في شرق آسيا لمدة 14 يوما بدءا من الأول من فبراير الجاري.

يذكر أن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا، إرتفع إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين، السبت، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية فى كوالالمبور، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن حالتى الإصابة الجديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما رجل أعمال (27 عاما) من مدينة (كوانزو) الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس خلال فحصه الجمعة، فى جمارك "بوكيت كايو هيتام" بولاية "قدح" التى تقع بالقرب من حدود ماليزيا مع تايلاند؛ ليتم نقله بعد ذلك إلى جناح العزل وتثبت إصابته بالفيروس.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الحالة الثانية هى لسيدة تبلغ من العمر 32 عاما مقيمة فى ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين فى الفترة من 22 حتى 30 من يناير الماضي.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنتأنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 70635، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس وسط الصين) و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانجدونج.