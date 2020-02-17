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لو خايف من الأزمات القلبية.. 4 طرق للوقاية منها

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 ص
لو خايف من الأزمات القلبية.. 4 طرق للوقاية منها الازمة القلبية
كتب بيتر إبراهيم

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يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي للقلب والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين على الوقاية من أمراض القلب، ولكن هل هناك أي شيء يمكنك القيام به لعكسه؟ بالفعل نعم.
 
ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى "MYOclinic"، قال الدكتور "ستيفن كوبيكي" اختصاصي أمراض القلب في مايو كلينيك: "مرض القلب الذي يمكنك عكسه أو الحماية منه هو ضيق الشرايين في القلب".
 
وقال "كوبيكى"، "إنه حتى لو كنت قد عرفت بأمراض القلب، فيمكنك تحسين عوامل الخطر الخاصة بك المسببة لانسداد الشرايين وبالتالى الوقاية من النوبة القلبية". 
 
 
وعلى الرغم من أن التغييرات في نمط الحياة لن تفتح شريانًا إذا كان التكلس مسدودًا بالفعل، إلا أنها يمكن أن تساعد في منع حدوث انسدادات أخرى.
 
وقال الدكتور كوبيكي: "بمجرد القيام بأشياء مثل التوقف عن التدخين، اعتني بمرض السكرى، اعتن بضغط الدم، والتقدم فى المرض يتوقف".
 
وتابع "كوبيكي": "إجراء التغييرات ليس بالأمر السهل ويستغرق بعض الوقت لرؤية التحسينات، لكن يمكن البدء عن طريق استبدل كيس من الرقائق بتفاحة وقم بالبناء من هناك لأن الأمر يستحق ذلك".
 
وأضاف "كوبيكى": "هناك الكثير من الفوائد الجيدة لأسلوب الحياة بالإضافة إلى مساعدة قلبك، كما أنه يساعد في الحد من مرض الزهايمر، وجميع أنواع السرطان والتهاب المفاصل تقريبًا، ويحدث الكثير من الأشياء الجيدة".
 
 

الازمات القلبية

اعراض الازمات القلبية

ما هي اعراض الازمات القلبية

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