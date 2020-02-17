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لصوص بسوهاج يعترفون: نسرق الدراجات النارية بأسلوب المغافلة

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:01 م
لصوص بسوهاج يعترفون: نسرق الدراجات النارية بأسلوب المغافلة المتهمان والدراجات المسروقة
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نجحت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بمديرية أمن سوهاج، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وأكدت التحريات أن أفراد التشكيل اتخذ من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ضم عامل، وطالب، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة المركز.

 وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 8 جرائم سرقات دراجات نارية بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، وكذا ضبط دراجتين مطموستين الأرقام وجارى فحصهم والاستعلام عن مالكيهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكما نجحت الأجهزة الأمنية في سوهاج فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساقلتة بمديرية سوهاج من سائق مصاباً بكدمة بالأنف، وبأنه حال قيادته سيارة نقل بدائرة المركز، استوقفه أحد الأشخاص مجهول وقام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وسرقة مبلغ مالى منه تحت تهديد السلاح النارى وفر هارباً .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية ضرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وهو عبارة عن بندقية آلية وعدد 15 طلقه نارية من ذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.


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