لحظة نزول سرب يضم نصف مليون "أوز ثلج" فى بحيرة ميسورى فى أمريكا

كتب محمد شعلان

التقطت كاميرات مشهد رائعة للحظة نزول نصف مليون أوزة من فصيلة طيور أوز الثلج الطائر على بحيرة ميسورى فى منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت لقطات الفيديو التى عرضتها شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الاثنين، طيور الأوز وهى تأتى فى أسراب من بعيد وكأنها خلية نحل ثم تتجمع فوق البحيرة وتنزل للسباحة والبحث عن طعامها فى آن واحدة.

GIANT GAGGLE: Half a million migratory snow geese descend on Missouri lake. https://t.co/1NPLjtWGWV pic.twitter.com/6M0JRSzLLw — ABC News (@ABC) February 16, 2020

وفى وقت سابق، عرضت شبكة ABC News الأمريكية، مقطع فيديو للحظة هجوم سرب يضم آلاف من الطيور على أحد مراكز التسوق فى ولاية تكساس الأمريكية، وأظهر الفيديو إندهاش الناس من انحدار هذا السرب من الطيور نحو مدخل مركز التسوق دون معرفة موطنها الأصلى أو سبب وقوفها بكثافة أمام هذا المتجر الأمريكى الكبير، كما انتهى المطاف بالطيور بالوقوف على السيارات التى تركن أمام بوابات مركز تسوق تكساس.



سرب الوز الطائر

وعلى جانب آخر، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا مقطع فيديو، لهجوم مئات الملايين من الجراد على مناطق شرق أفريقيا، مما يعد أسوأ انتشار للجراد الصحراوي هناك منذ 70 عاماً، ولم تشهد دول شرق أفريقيا فى الصومال وإثيوبيا غزواً للجراد كهذا من قبل، وتسبب فى إتلاف الأراضي الزراعية، وتهديد منطقة هشة بالجوع القاتل، ما دفع الأمم المتحدة إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

فيما قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كينيا تشهد أسوأ موجة من انتشار الجراد الصحراوى منذ 70 عامًا حيث تتوغل مئات الملايين من الحشرات فى هذه الدولة الواقعة بالقرب من الصومال وإثيوبيا، ولم تتعرض هاتان الدولتان إلى هذا الغزو منذ ربع قرن، حيث أدى ذلك إلى تدمير الأراضى الزراعية وتهديد المنطقة التى تعانى بالفعل من الجوع.