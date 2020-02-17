سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:00 ص
"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى الأهرامات والنيل
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمرة الأولى منذ 17 عاما عادت مصر من جديد لقائمة التراث العالمى، بطلب تقدمت به وزارة السياحة والآثار لاعتماد أديرة وادى النطرون أحد نقاط مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى.
 
وكان آخر موقع تم إدراجه فى للقائمة هو وادى الحيتان فى الفيوم، والذى كان الموقع السابع فى مصر ينضم إلى القائمة، وتنتظر مصر قبول الموقع الثامن لها بانضمام أديرة وادى النطرون.
 

وإليك المواقع السبع المدرجة لقائمة التراث العالمى والتى كان أغلبها فى العام 1979:

 
1- منطقة الأهرام من الجيزة إلى دهشور
 
 تقوم حول عاصمة مصر القديمة مبانٍ مأتميّة رائعة بقبورها الصخريّة ومصطباتها جميلة الزينة ومعابدها وأهرامها. وصنف الأقدمون هذا الموقع بين عجائب الدنيا السبع.
 
2- القاهرة الإسلامية 
 
وتم إدراجها فى العام 1979 أيضا، و القاهرة القديمة هي إحدى أقدم مدن العالم الإسلاميّة بجوامعها ومدارسها وحماماتها وينابيعها، وتأسست القاهرة الإسلاميّة في القرن العاشر وأصبحت مركز العالم الإسلامي الجديد وبلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر.
 
3- مدينة طيبة القديمة ومقبرتها 
 
وتم إدراجها على القائمة فى العام نفسه أيضا  1979، وهي عاصمة مصر في عصري الإمبراطوريات الوسطى والجديدة و مدينة الإله أمون، والمدينة شاهدة على الحضارة المصريّة يوم بلغت ذروتها بما فيها من معابد وقصور الكرنك والاقصر ومقابر وادي الملوك ووادي الملكات.
 
4- معالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة 
 
وتضم المنطقة معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة اللذين أمكن انقاذهما لدى بناء سدّ أسوان بفضل حملةٍ دوليّةٍ أطلقتها اليونسكو عام 1960واستمرت حتّى العام 1980.
 
5- مدينة أبو مينا
 
تم إدراجها فى العام 1979 وهى مدينة مسيحيّة قديمة تم بنائها على قبر الشهيد الإسكندري مار مينا المتوفّي عام 296، وظلت محتفظة بما فيها من كنيسة ومؤسسات عامة وشوارع وأديرة ومنازل ومشاغل.
 
6- منطقة القديسة كاترين
 
وتم إدراجها فى العام 2002، ويقع دير القديسة كاترين الأرثوذكسي عند قدم جبل حورب، المذكور في العهد القديم، حيث حصل موسى على لوحة الوصايا. والمنطقة مقدّسة للديانات السماويّة الثلاث المنتشرة في العالم أجمع، أي المسيحيّة والإسلام واليهوديّة. وتأسس الدير في القرن السادس وهو الدير المسيحي الأقدم الذي حافظ على وظيفته الأساسيّة. فجدرانه ومبانيه ترتدي أهميّةً بالغةً لدراسة الهندسة البيزنطيّة.
 
7- وادي الحيتان
 
يقع وادي الحيتان في صحراء مصر الغربيّة ويتضمّن بقايا أحفوريّة متحجّرة نفيسة عن فصيلة الحيتان القديمة والمنقرضة اليوم.
 
تمثّل هذه البقايا المتحجرة إحدى أبرز محطات تطوّر الحيتان من ثدييات بريّة إلى ثدييات بحريّة. وهو أكبر مواقع العالم الشاهد على هذه المرحلة من التطوّر حيث يعكس طبيعة الحيتان وحياتها في خلال فترة تحوّلها.
 

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اليونسكو

قائمة التراث العالمى

اليوم السابع بلس

أخبار عاجلة

وادى النطرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى

"لأول مرة منذ 17 عاما".. 7 مواقع مصرية فى قائمة التراث العالمى

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف الغردقة بتمويل كامل من القطاع الخاص

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

النائب محمد فؤاد: الآباء عاجزون عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

خرافات انتشرت على الإنترنت حول الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

الصحف المصرية: إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11 مليار دولار.. "التموين": موقع دعم مصر يستقبل طلبات أصحاب البطاقات.. والنائب العام يأمر باستكمال التحقيقات مع "باتريك"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة