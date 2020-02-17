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"كيف تزرعين عش الغراب" حكاية تجربة لتعليم سيدات الإسكندرية تحقيق عوائد مالية

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:37 م
"كيف تزرعين عش الغراب" حكاية تجربة لتعليم سيدات الإسكندرية تحقيق عوائد مالية جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية عن تنظيم ندوات توعية لتمكين المرأة إقتصاديا، و ذلك في إطار برامج رفع الوعي للمرأة الريفيه و تأهيلها لتصبح منتجه و التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسه الدكتورة ماجدة الشاذلي، تم عقد ورشة عمل عن "كيفية زراعة عش الغراب فى المنزل"، و ذلك بمقر مجمع الخدمات بقرية أبيس 8 بحضور 28 سيدة ريفيه.

و تناولت المدربة عزيزة السمان "رائدة ريفيه" في البداية التنوية عن أهمية المشروعات المتناهية الصغيرة في زيادة دخل الأسرة، ثم توضيح الأهمية الغذائية والصحية لعش الغراب وخاصة بالنسبة للاطفال نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، كما انه مشروع غير مكلف، و عالي الربح فى نفس الوقت ، واوضحت المدربة كيفية العناية به اثناء الزراعة وقطفه وتغليفه، والأسواق التى يمكن للسيدة ان تسوق فيها منتجاتها.

وأشار بيان صادر من فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إلى أنه تشجيعا للسيدات للبدء في تنفيذ مشروع زراعه عش الغرب، تم تسليم منحة قدرها 150 جنيه بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية ضمن منح "الخير لمن يعمل".

و أوضحت ماجدة الشاذلى مقررة الفرع بالإسكندرية، أن منح الخير لمن يعمل هي منح لا ترد بالشراكه بين فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية و جمعيه رجال أعمال إسكندرية و تستهدف مساعدة السيدات ذوات الدخل المنخفض على زيادة دخل الأسرة و تحسين ظروفها المعيشيه و بالأخص المرأة المعيلة و يستعين فرع المجلس بالرائدات الريفيات في القرى الأكثر إحتياجا بإعتبراها قدوة للفكر داخل مجتمعها الريفي و تسهل عمليه الوصول إلى المستهدفات و قادرة على التأثير فيهم و إقناعهم.

 

 

ندوات المرأة الريفية
ندوات المرأة الريفية

 

عش الغراب
عش الغراب

 

زراعة عش الغراب
زراعة عش الغراب

 


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