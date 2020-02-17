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كيف تحول محور المحمودية من ترعة مليئة بالقمامة لتحفة فنية؟.. صور

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:11 ص
كيف تحول محور المحمودية من ترعة مليئة بالقمامة لتحفة فنية؟.. صور محور المحمودية
الإسكندرية جاكلين منير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا توضح الفرق بين محور المحمودية قبل وبعد تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية، حيث يظهر بالصور، كيف تحولت ترعة المحمودية من ترعة مليئة بالقمامة الى تحفة فنية، والفرق بين المجرى المائى قبل تطهيره وبعد التطهير ورفع المخلفات منه، حيث يظهر المجرى المائى خالى تماما من القمامة والمخلفات، فى حين رصدت الصور ملامح شريان الحياة، حيث يتضمن المحور 14 منطقة تنموية و14 مسجدا جديدا بكل منطقة بالإضافة إلى كبارى عبور السيارات وكبارى المشاة، ومنطقة البحيرات الصناعية بسموحة.

ويعد مشروع محور المحمودية بالإسكندرية، أحد المشروعات القومية الهامة، ويأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة الانتهاء من هذا المحور الهام الذى يعد شريان أمل لمدينة الإسكندرية.

واستطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، حيث يبدأ محور المحمودية من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً

ويخدم المشروع 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعى متوسط، وهى أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب الأسكندرية، المشروع يتخلله 25 محور عرضى للربط بالأحياء الداخلية 11 كوبرى سيارات و14 للمشاه، والمحور الجديد يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام

وقد تم تقسيمه إلى 3 قطاعات، القطاع الأول ويسمى بالقطاع المفتوح ويقع فى المنطقة ما بين كوبرى الطريق الدولى وحتى تقاطع العوايد بطول 7.400 كم، والقطاع الثانى وهو القطاع الأوسط ويقع بعد تقاطع كوبرى العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كم، أما القطاع الثالث فيقع خلف المطار وحتى المصب بطول 7.810 كم، والقطاع المغطى فهو يبدأ من محطة مياه السيوف بالكيلو متر 62 وحتى المصب بالكيلو متر 77 بطول حوالى 15 كيلو متر طولى، وتم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللإمتداد المستقبلى لمدينة الأسكندرية بإجمالى 1,5 مليون متر مكعب يوميا.

عبر مراحل المشروع تم تطهير الترعة وإزالة الإطماءات المتراكمة عبر السنين بقاع الترعة، بإجمالى حوالى 2,5 مليون متر مكعب ويتضمن المشروع إنشاء 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالى تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، ويوفر المشروع حوالى 15 ألف فرصه عمل مباشرة وحوالى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالى حوالى 40 ألف فرصة عمل بالمشروع

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اثناء-اعمال-التنفيذ
اثناء-اعمال-التنفيذ

 

احد-الكبارى-الجديدة
احد-الكبارى-الجديدة

 

احد-الكبارى-الجديدة-على-المحور
احد-الكبارى-الجديدة-على-المحور

 

احد-المساجد-الجديدة_1
احد-المساجد-الجديدة_1

 

احد-المناطق-التنموية
احد-المناطق-التنموية

 

استكمال-اعمال-الانشاءات
استكمال-اعمال-الانشاءات

 

الترعة-سابقا
الترعة-سابقا

 

الترعة-كانت-مقلب-للقمامة
الترعة-كانت-مقلب-للقمامة

 

الصفحات-تتناقل--صور-المحور-قبل-و-بعد-التطوير
الصفحات-تتناقل--صور-المحور-قبل-و-بعد-التطوير

 

المجرى-المائى
المجرى-المائى

 

المجرى-المائى-بعد-التنفيذ
المجرى-المائى-بعد-التنفيذ

 

المساجد--الجديدة-على-المحور
المساجد--الجديدة-على-المحور

 

المسجد-الجديد-من-الداخل
المسجد-الجديد-من-الداخل

 

انشاء-كبارى-جديدة-بالمحور
انشاء-كبارى-جديدة-بالمحور

 

ترعة-المحمودية
ترعة-المحمودية

 

جانب-من-اعمال-التنفيذ
جانب-من-اعمال-التنفيذ

 

خلال-انشاء-الكبارى
خلال-انشاء-الكبارى

 

خلال-انشاء-كوبرى-محرم-بك
خلال-انشاء-كوبرى-محرم-بك

 

خلال-تنفيذ-المشروع_1
خلال-تنفيذ-المشروع_1

 

شكل-توضيحى-للمشروع-بعد-الانتهاء
شكل-توضيحى-للمشروع-بعد-الانتهاء

 

كوبرى-بشاير-الخير
كوبرى-بشاير-الخير

 

كوبرى-جديد-على-المحور
كوبرى-جديد-على-المحور

 

مجرى-الترعة-حاليا
مجرى-الترعة-حاليا

 

مجرى-محور-المحمودية-بعد-التطهير
مجرى-محور-المحمودية-بعد-التطهير

 

مخطط-المشروع-بعد-الانتهاء
مخطط-المشروع-بعد-الانتهاء

 

منطقة-البحيرات
منطقة-البحيرات

 

منطقة-البحيرات-الصناعية
منطقة-البحيرات-الصناعية

 

مواطنون-يتداولون-صور-المحور
مواطنون-يتداولون-صور-المحور

 


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