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كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 30 حالة

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:20 ص
كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 30 حالة كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 30 حالة.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب وزير الصحة كيم جانج ليب قوله إن الحالة الجديدة التى تم تسجيلها هى لزوجة المريض التاسع والعشرين الذى تأكد إصابته بالفيروس أمس الأحد.
وخضعت المريضة الـ30 للفحوصات بعد التأكد من إصابة زوجها بالمرض، بعد أن بقيت تحت الحجر الصحي، وتم عزلها في مستشفى سول الجامعي ليلة أمس الأحد، بعد أن اتضحت نتيجة الفحوصات بأنها ايجابية للمرض، لكن لم تظهر أية أعراض مرضية مميزة عليها حتى يوم أمس.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

الصين

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